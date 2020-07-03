Украина начинает работу над созданием ударного беспилотника

Украинское конструкторское бюро «Луч» занято разработкой ударного беспилотника «Сокол-200», сообщил гендиректор КБ Олег Коростелев.

"Все составляющие беспилотника отработаны: есть ракета, есть прицельные станции с лазерной системой наведения, теперь мы просто соединяем в другом летательном аппарате. Спроектировать летательный аппарат для КБ "Луч" – это абсолютно не проблема", – заявил Коростелев в интервью, опубликованном на YouTube.

Он отметил, что "Сокол-200" будет нести на борту четыре ракеты, это составит 200-250 килограммов полезной нагрузки. БПЛА, скорее всего, оснастят турбовинтовым или поршневым двигателем, уточнил глава предприятия.

Коростелев добавил, что конструкторы планируют наделить аппарат возможностью полета в течение суток, скорость беспилотника будет порядка 150-200 километров в час.

"Я считаю, что вполне реально принять на вооружение такой самолет в течение 1,5 лет: начать летать через девять месяцев и еще восемь-девять месяцев оставить на все испытательные работы и отработку", – указал гендиректор.

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Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли "Нептун" представлять угрозу для России.

Алексей Дегтярев