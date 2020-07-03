Минобороны ЧР: «Мы займемся информацией о российских деньгах для Талибана* за убийство солдат НАТО» (Seznam zprávy, Чехия)

Чешское Министерство обороны на основании информации американских СМИ о том, что русские платили афганскому Талибану* за убийство солдат Североатлантического альянса, намерено выяснить, пострадали ли от этого и чешские солдаты. Запад дружно подхватил эту тему и грозит России новыми санкциями.

Министерство обороны ЧР планирует изучить информацию, опубликованную американским изданием "Нью-Йорк Таймс". Там утверждают, что российская военная разведка ГРУ выплачивала боевикам, связанным с Талибаном*, финансовое вознаграждение за убийство американских и британских солдат. Газета сослалась на источники в американских спецслужбах.

Финансовое вознаграждение выплачивалось, когда в Афганистане проходили мирные переговоры, целью которых было положить конец войне, продолжающейся много лет. Однако операция могла затронуть и чешских солдат, так как в 2018 году афганский террорист-смертник убил троих чешских военнослужащих.

"Мы хотим поговорить об этом с нашими партнерами в рамках обмена разведывательной информацией. Вообще чешские солдаты перед отправкой в миссию проходят серьезную подготовку, чтобы быть готовыми к любой ситуации", - написал нашему серверу пресс-секретарь Миноброны Ян Пейшек. "В том числе благодаря этому они продемонстрировали в Афганистане высокий профессионализм и смелость. Мы хотим побеседовать об этом с нашими партнерами", - добавил он.

Заместитель председателя комитета по обороне Ян Липавский написал нашему порталу, что если информация подтвердится, это будет означать прямую угрозу чешским солдатам, которые участвуют в миссиях в Афганистане, и эту тему необходимо будет обсудить в парламенте.

"Министерство обороны и МИД должны подтвердить у американских партнеров достоверность этой информации, и в случае если американцы ее подтвердят, то будет уместно обсудить это на нашей политической арене", -написал Липавский.

Но в Министерстве иностранных дел нам сообщили, что это дело Министерства обороны и пока по этому поводу высказываться в МИДе не планируют. Еще один член комитета по обороне Антони Станек утверждает, что комитет займется этим вопросом. "Мы предполагаем, что будем обсуждать это в комитете, но я жду более подробной информации", - написал редакции Станек.

О ситуации высказался и член комитета внешних сношений Ярослав Бжох. "Весьма тревожная информация, но сейчас я не могу больше ничего рассказать. Я ожидаю новых заявлений американского правительства. Если выяснится, что "Нью-Йорк Таймс" опубликовала правду, хотя ее будет трудно подтвердить, то мы обсудим это в комитете", - написал нам Бжох.

Так, в частности, на комитете обсудили бы смерть трех чешских военных (сержант Мартин Марцин, младший сержант Камил Бенеш и младший сержант Штепанек), на которых в 2018 году близ базы Баграм совершил нападение афганский террорист-смертник. В том же году был взорван автомобиль на базе Шинданд в афганской провинции Герат, когда погиб еще один чешский военнослужащий Томаш Прохазка. Потом, как передали афганские СМИ, этот теракт взяло на себя движение Талибан.

Знал ли об этом Трамп?

В Америке эту тему подняла депутат Палаты представителей Нэнси Пелоси. Комментируя сообщение "Нью-Йорк Таймс", она призвала спецслужбы объяснить Конгрессу, как они получили информацию о том, что русские платили талибам вознаграждение. Но американский президент Дональд Трамп немедленно опроверг получение такого сообщения от разведки.

Также во вторник американская оппозиция заявила, что Соединенные Штаты должны задуматься о введении санкций против России. "Нужно подумать, какие санкции были бы наиболее эффективны для сдерживания злонамеренной деятельности России", - заявил, как передает агентство "Рейтер", конгрессмен Адам Шифф, возглавляющий Комитет по разведке Палаты представителей. Демократические законодатели также утверждают, что Трамп не мог не знать об этом деле раньше, чем информация появилась в прессе.

ГРУ в Великобритании

Однако российскую практику подтвердили и источники в британских спецслужбах. Там тоже уверены, что за оплатой Талибануза каждого убитого коалиционного солдата действительно стояла та же группа российской военной разведки ГРУ, которая организовала отравление двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери два года назад.

"Совершенно неприемлемо, чтобы одного из членов Совета безопасности ООН уличили в том, что он обучает и снабжает оружием боевиков, которые препятствуют мирному завершению этого конфликта, продолжающегося вот уже много лет", - заявил председатель комитета по безопасности нижней палаты британского парламента Тобиас Эллвуд.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что подобные обвинения в адрес России беспрецедентны и что если кто-то предъявит их, Москва обязательно ответит. Представитель Талибана Забихулла Муджахид опроверг подобные отношения между боевиками и разведывательной службой, заявив, что цель подобных сообщений - оклеветать Талибан.

Талибан* - запрещенная в РФ организация, прим. ред.

Здислава Покорна (Zdislava Pokorná), Эва Соукеникова (Eva Soukeníková)