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ЦАМТО

ВС Республики Корея получат новые зенитные артиллерийские комплексы

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Представленный южнокорейской корпорацией Hanwha зенитный модуль NGADS (Next Generation Air Defense System). Оснащен 40-мм автоматической пушкой CTA с телекскопическими боеприпасами (опционально 30-мм пушкой), пусковым модулями для ЗУР и/или ПТУР различных
Представленный южнокорейской корпорацией Hanwha зенитный модуль NGADS (Next Generation Air Defense System). Оснащен 40-мм автоматической пушкой CTA с телекскопическими боеприпасами (опционально 30-мм пушкой), пусковым модулями для ЗУР и/или ПТУР различных типов, а также одной или двумя РЛС с АФАР - обнаружения и наведения. Боевая масса 5,5 тонн.
Источник изображения: bmpd

ЦАМТО, 2 июля. Агентство программ оборонных закупок (DAPA) Минобороны РК 27 июня сообщило, что в Республике Корея планируется начать серийное производство недавно разработанного самоходного зенитного артиллерийского комплекса (ЗАК).

По информации DAPA, с компанией Hanwha Defense Co. подписан контракт стоимостью 250 млрд. вон (200 млн. долл.) на поставку зенитных артиллерийских комплексов на колесном шасси, вооруженных 30-мм зенитными пушками.

Как сообщает агентство Yonhap, комплекс предназначен для замены состоящих на вооружении СВ, ВВС и морской пехоты устаревших 20-мм зенитных самоходных установок (ЗСУ) M167 "Вулкан" (M167 Vulcan Air Defense System). Поставки планируется начать в следующем году.

ЗАК оснащен электронно-оптической системой наведения (EOTS), разработанной Hanwha Systems Co., которая вошла в число 200 фирм, в основном южнокорейских, принявших участие в программе разработки. EOTS включает инфракрасную и телевизионную камеры и лазерный дальномер, позволяет сопровождать наземные, надводные и воздушные цели и специально адаптирована для отслеживания малоразмерных БЛА. Мини-БЛА часто применяются КНДР для ведения разведки в демилитаризованной зоне и приграничных районах Республики Корея. В ходе испытаний EOTS продемонстрировала возможность сопровождения малоразмерного БЛА (2,5х2,0 м), летевшего со скоростью 200 км/ч на расстоянии 5 км.

Предположительно, ЗАК размещен на шасси ББМ K808 с колесной формулой 8x8 производства южнокорейской компании Hyundai Rotem и оснащен двухместной башней.

Боевая машина вооружена двумя 30-мм автоматическими пушками KCB разработки Rheinmetall Air Defense (Oerlikon), которые производятся по лицензии южнокорейской S&T. Дальность стрельбы ЗАК составляет 3 км, что в 1,6 раза превышает показатель "Вулкан", скорострельность – 600 выстр./мин.

Ожидается, что новый ЗАК позволит расширить возможности по защите войск от низколетящих самолетов и БЛА противника. Принятие на вооружение национального ЗАК также будет способствовать развитию южнокорейской оборонной промышленности и созданию новых рабочих мест в сложный для экономики страны период.

Агентство также подписало отдельный контракт стоимостью 70 млрд. вон с испанской компанией Indra, являющейся одним из ведущих производителей РЛС, на приобретение радиолокационных систем для применения на авиабазах ВВС страны.

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Страны
Испания
КНДР
Южная Корея
Компании
DAPA
Hyundai
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Проекты
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