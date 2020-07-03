Войти
Военно-промышленный курьер

Созданные по stealth-технологии объекты обнаружат по их радиолокационной тени

847
3
+1
Источник изображения: vpk-news.ru

АО «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца», входящий в АО «РТИ» представил новый способ селекции движущихся объектов, изготовленных по «стелс»-технологии, сообщили в пресс-службе компании.

«Метод основан на анализе радиолокационной тени (РЛТ) наблюдаемого объекта. В рамках разработки нового способа в АО «РТИ» провели оценку возможности использования анализа радиолокационной тени методом синтезирования апертуры движущихся объектов, возникающих на этапе картографирования местности», - говорится в сообщеии.

В результате ученым удалось представить новую модель расчета РЛТ движущегося объекта и показать, что рассматриваемый способ прост в реализации и может быть использован в качестве дополнительного признака при проведении селекции движущихся объектов.

«Разработанный способ наблюдения «невидимых» объектов, изготовленных по технологии «стелс», - это результат совместной работы нескольких образовательных учреждений, предприятий оборонно-промышленного комплекса и малого бизнеса. У нас получилась жизнеспособная кооперация», - заявил заместитель генерального директора по разведывательно-информационным системам АО «РТИ» Кирилл Макаров.

       Новый способ обеспечивает снижение уровня ошибок пеленгации. Предложенная структурная схема многоканального радиолокатора синтезированной апертуры (РСА) обеспечивает «единовременное формирование радиолокационного изображения с высокой разрешающей способностью, селекцию движущихся объектов на борту малогабаритного летательного аппарата и прием-передачу данных на пункт управления в реальном времени».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
РТИ ОАО
Похожие новости
10.10.2014
Сергей Чемезов возглавил совет директоров "Алмаз- Антея"
02.12.2013
В Москве состоялась первая Всероссийская конференция "Закупки в оборонно-промышленном комплексе"
17.04.2013
Международный Салон «Комплексная безопасность»: история успеха
06.11.2012
Россия займется загоризонтными РЛС
16.02.2012
Минобороны России вложит в ВКО до 20% госпрограммы вооружений
12.09.2008
Совет директоров концерна "Созвездие" принял решение о покупке 25% акций Ярославского радиозавода
3 комментария
№1
03.07.2020 09:40
Цитата, q
на этапе картографирования местности... на борту малогабаритного летательного аппарата
В смысле РЛС смотрит сверху вниз на землю и на фоне подстилающей поверхности находит тень стелс-объекта? Возможно.
Значит и со спутника можно?
0
Сообщить
№2
03.07.2020 11:40
Цитата, Виктор Алексеевич сообщ. №1
Значит и со спутника можно?
Поэтому американцы так любят спутники с радарами.
0
Сообщить
№3
04.07.2020 00:43
Цитата, Виктор Алексеевич сообщ. №1
Значит и со спутника можно?

Значит только со спутника эффективно накрываются адекватная территория и высоколетящие цели..
И спутнику надо энергоустановку, способную выдавать пару мегаватт хотя бы в импульсном режиме (наименьшая из проблем), а так же работать на неблагоприятных ракурсах и высокой скорости сканирования на весьма узких лепестках (наибольшая из проблем). И даже при этом ловить ничтожные фазовые колебания ответа.

Годится для прикрытия с самолёта очень небольших территорий по низколетящим целям.
При этом придётся висеть в боевом радиусе целей.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.07 07:07
  • 29
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 04.07 06:37
  • 4
Апокалипсис – выбираем подходящий
  • 04.07 06:24
  • 4
В Грузии объяснили недовольство мозаикой главного храма Вооруженных сил России
  • 04.07 06:11
  • 6
Как делают российские планшеты в Шуе
  • 04.07 05:29
  • 6
Скандалы советского военпрома: как конструкторские бюро устраивали разборки
  • 04.07 04:59
  • 6
Новое соперничество сверхдержав между Пекином и Вашингтоном: Китай наращивает ядерный арсенал (The New York Times, США)
  • 04.07 00:57
  • 4
Минобороны ЧР: «Мы займемся информацией о российских деньгах для Талибана* за убийство солдат НАТО» (Seznam zprávy, Чехия)
  • 04.07 00:56
  • 2
Экипажи по-флотски: для российских вертолётоносцев подбирают команды
  • 04.07 00:50
  • 1
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 04.07 00:46
  • 2
Украина начинает работу над созданием ударного беспилотника
  • 04.07 00:43
  • 3
Созданные по stealth-технологии объекты обнаружат по их радиолокационной тени
  • 03.07 20:58
  • 1
«Был посредник»: в США публикуют данные о «связи» талибов* с РФ
  • 03.07 20:25
  • 14
Страна (Украина): хотят ли русские воды. Почему украинские чиновники и генералы США заявляют о грядущем вторжении России
  • 03.07 17:05
  • 1
Сфера сертификации новых технологий в РФ проблематична и чересчур забюрократизирована, считает Медведев
  • 03.07 16:01
  • 6
«Терминатор-3»: гроза натовских солдат и бородатых инсургентов