Созданные по stealth-технологии объекты обнаружат по их радиолокационной тени

АО «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца», входящий в АО «РТИ» представил новый способ селекции движущихся объектов, изготовленных по «стелс»-технологии, сообщили в пресс-службе компании.

«Метод основан на анализе радиолокационной тени (РЛТ) наблюдаемого объекта. В рамках разработки нового способа в АО «РТИ» провели оценку возможности использования анализа радиолокационной тени методом синтезирования апертуры движущихся объектов, возникающих на этапе картографирования местности», - говорится в сообщеии.

В результате ученым удалось представить новую модель расчета РЛТ движущегося объекта и показать, что рассматриваемый способ прост в реализации и может быть использован в качестве дополнительного признака при проведении селекции движущихся объектов.

«Разработанный способ наблюдения «невидимых» объектов, изготовленных по технологии «стелс», - это результат совместной работы нескольких образовательных учреждений, предприятий оборонно-промышленного комплекса и малого бизнеса. У нас получилась жизнеспособная кооперация», - заявил заместитель генерального директора по разведывательно-информационным системам АО «РТИ» Кирилл Макаров.

Новый способ обеспечивает снижение уровня ошибок пеленгации. Предложенная структурная схема многоканального радиолокатора синтезированной апертуры (РСА) обеспечивает «единовременное формирование радиолокационного изображения с высокой разрешающей способностью, селекцию движущихся объектов на борту малогабаритного летательного аппарата и прием-передачу данных на пункт управления в реальном времени».