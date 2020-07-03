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Как и ожидалось американские ПТРК бросят против ополченцев Донбасса

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Источник изображения: vpk-news.ru

Украинских военных, которые несут службу в районе проведения ООС на Донбассе, усилят противотанковыми комплексами Javelin, полученными из США.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак в интервью агентству АрміяInform. По его словам, сейчас одна из бригад, которая завершает подготовку на полигоне к выполнению задач в составе ООС, активно отрабатывает тактику применения Javelin.

«Нарабатываются навыки работы расчетов этих ПТРК. Я лично хочу убедиться в том, что наши воины могут эффективно применять эти противотанковые комплексы. Сейчас у нас в наличии уже значительно большее количество американских ПТРК. Кстати, как и количество подготовленных расчетов. Сколько их? Тайна. Скажу лишь, что в дальнейшем каждую из бригад, которая будет заходить в район ООС, будут усиливать Javelin», - сказал Хомчак. 

Кроме того, во время подготовки этой бригады к очередной ротации отработаем и применения беспилотников «Байрактар» с боевым поражением цели», - добавил он.

«За 6 лет мы научились хорошо обороняться. А армия должна быть обученной и наступать днем и ночью, при любых погодных условиях. Такую задачу я поставил еще год назад. Ведь армия должна быть всесторонне подготовленной к разному развитию событий.», - цитирует командующего ВСУ УНИАН.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
Javelin ПТРК
Проекты
БПЛА
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