Американская пресса выдвинула свою версию взрыва на ракетном заводе в Иране

Источник изображения: Twitter/Raf Sanchez, Iran Military

Американское издание The National Interest задумалось о причинах недавнего взрыва, прогремевшего на ракетном заводе в Иране. Но официальные структуры США пока хранят молчание.

Что случилось на ракетном заводе и почему Иран замалчивает подробности взрыва

Взрыв, о котором идет речь, прогремел на секретном военном объекте в 20 км к востоку от Тегерана. Предприятие находится в горах Альборц, к нему ведут подземные туннели. По некоторым данным, на объекте проводятся исследования параметров крылатых ракет. Американская военная разведка относит этот завод к числу крупнейших подобных объектов не только в Иране, но и на всем Ближнем Востоке.

Первоначально власти Ирана попытались скрыть последствия и масштабы взрыва, говоря о том, что произошла лишь случайная утечка газа. Но затем завеса молчания приоткрылась: бригадный генерал Голямреза Джалали на конференции по защите от химического оружия признал, что взрыв был вызван взломом компьютерных сетей. Правда, тут же высокопоставленный иранский генерал оговорился: пока расследование не завершено, выдвигать какие-либо претензии и комментировать произошедшее преждевременно.

Снимки со спутников свидетельствуют о повреждениях на Ходжирском ракетопромышленном комплексе, хотя власти Ирана прежде заявляли о том, что взрыв произошел в индустриальном парке «Парчин», который находится на довольно приличном расстоянии от ракетного завода. Интересно, что произошедший инцидент имел место именно тогда, когда в ООН вновь, с подачи США, активизировалось обсуждение иранской ракетной программы и тех рисков, которые она несет миру и спокойствию на Ближнем Востоке.

Вот снимки ракетного завода:

Источник изображения: Twitter/Raf Sanchez, Iran Military

Источник изображения: Twitter/Raf Sanchez, Iran Military

Очевидно, что достоверную информацию о событиях на ракетном заводе пока не заинтересованы раскрывать ни США, ни Иран. Каждая из сторон имеет на то свои причины. Если взрыв действительно стал результатом действий американской или израильской разведки, то США или Израиль можно обвинить в диверсионной, террористической деятельности на территории суверенного государства. Но Ирану сейчас не выгодно раскрывать дополнительные данные о своей ракетной программе, а ведь публичное расследование обстоятельств инцидента может рассекретить какие-то данные о проводимых на ракетном заводе в горах Альборц разработках.

Эксперты: это могла быть кибердиверсия

Между тем, даже американское издание The National Interest обращает внимание на заинтересованность США и Израиля в воспрепятствовании иранской ракетной программе. На протяжении многих лет американские и израильские спецслужбы старались всеми силами помешать разработкам иранского ракетного оружия, используя как методы кибервойны, так и откровенные преступления вроде заказных убийств иранских физиков-ядерщиков.

Источник изображения: Twitter/Raf Sanchez, Iran Military

Эксперт по киберугрозам Дэниел Фрей считает, что применение кибероружия позволяет сохранять конфликт в виде кибервойны, не давая ему перерасти в реальное вооруженное противостояние с плохо прогнозируемыми и негативными геополитическими последствиями. Сейчас Иран, как и КНДР, по оценкам Фрея, серьезно уступают по уровню развития кибероружия как России и Китаю, так и США. Недостаточно эффективны и системы противодействия киберугрозам, используемые иранскими спецслужбами. Например, в апреле 2019 года они не смогли помешать американской разведке провести операции против баз данных иранских танкеров.

Пока американские и израильские дипломаты отрицают, что их страны были каким-то образом причастны к событиям на иранском заводе. Учитывая нежелание и самого Ирана раскрывать все карты, вполне вероятно, что этот инцидент будет спущен на тормозах. Но не исключено, что Иран попытается предпринять и какую-то ответную меру, например в виде диверсионной вылазки подконтрольных Тегерану радикальных формирований в Ираке.