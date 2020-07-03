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Военное обозрение

Военный эксперт осужден за государственную измену

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Источник изображения: topwar.ru

Санкт-Петербургский городской суд признал виновным в госизмене военного эксперта Владимира Неелова и вынес ему приговор. Он обвиняется в передаче секретной информации консалтинговой фирме из Германии.

Об этом объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила в Telegram.

Обвиняемому дали семь лет лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии строгого режима. Он получил это наказание за передачу немецкой компании за денежное вознаграждение информации о системе подготовки и повышения квалификации оперативных сотрудников Федеральной службы безопасности.

Неелов не признал своей вины целиком, так как, по его утверждению, он не знал, что данные, которые он передавал немцам, представляют государственную тайну.

Слушания по его делу проводились в закрытом режиме, так как обсуждаемая на заседаниях информация имеет гриф «Совершенно секретно».

И хотя Владимира Неелова признали виновным в государственной измене, приговор называют "относительно мягким", ведь санкция уголовной статьи 275 предусматривает срок заключения от 12 лет, а обвиняемый получил всего лишь семь.

Владимир Неелов известен как автор экспертных статей о ЧВК и военной теории для Центра стратегической конъюнктуры.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Проекты
ЧВК
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