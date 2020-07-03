Роскосмос планирует увеличить число коммерческих пусков

Как отмечается в презентации ведомства, сейчас таких пусков проводят около двух в год. В 2025 году их число может составить 8-10

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Доля коммерческих пусков, которая сейчас составляет менее 10%, может увеличиться до 25%. Такие планы содержатся в презентации, представленной первым замглавы Роскосмоса по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрием Урличичем во время парламентских слушаний.

Согласно презентации, доля коммерческого сектора пусковых услуг может вырасти до 25% к 2025 году.

Как отмечается в материалах, сейчас таких пусков около двух в год. В 2025 году их число по оптимистичному сценарию может составить 8-10 пусков на ракетах-носителях среднего и тяжелого классов, по консервативному - шесть-семь.

В качестве носителей для подобных пусков планируется использовать ракеты сверхлегкого и легкого классов, метановые ракеты, "Союз-5", "Союз-6", носители семейства "Ангара" и другие.