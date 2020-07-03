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Интерфакс-АВН

Сфера сертификации новых технологий в РФ проблематична и чересчур забюрократизирована, считает Медведев

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Д.Медведев
Д.Медведев.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 2 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил высокую забюрократизированность и коррумпированность сферы сертификации новых технологий в России и пообещал обсудить с правительством пути решения этой проблемы.

"Что касается сертификации, о которой вы упомянули, то это - известная проблема. Сертификация вообще у нас очень проблематичная и очень забюрократизированная тема", - сказал он в ходе встречи с руководителями стартапов "Сколково" в формате видеоконференции, комментируя выступление одного из участников мероприятия.

"Все это происходит долго, с большими бюрократическими напластованиями, а зачастую, и с коррупцией, которая связана с получением разрешений, чего уж тут скрывать", - продолжил зампред Совбеза.

В этой связи он пообещал переговорить с членами правительства, "чтобы установить какие-то нормы, в том числе для крупных компаний, которые такой сертификацией занимаются".

"Они же монополисты, и в этом смысле они выбирают, кого сертифицировать, а кого - нет", - пояснил Медведев.

По его словам, "результатом может быть то, что многие весьма передовые технологические решения окажутся за бортом этой сертификации, и мы не сможем их использовать".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
СКОЛКОВО
Персоны
Медведев Дмитрий
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1 комментарий
№1
03.07.2020 17:05
А, кто, как не этот деятель виноват в забюрокрачивании сферы сертификации?
+1
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