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Сербия получила китайские ударные беспилотники

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Источник изображения: warspot.ru

Сербия станет первой европейской страной, вооружившейся китайскими ударными дронами. Вчера, 1 июля, портал militaryleak.com сообщил о том, что на военный аэродром Батаица вблизи Белграда доставлена первая партия беспилотников Rainbow CH-92A.

О намерении Сербии приобрести китайские ударные дроны стало известно в прошлом году. Ранее сообщалось, что будут закуплены беспилотники -1, но в Белград прибыли их более лёгкие «собратья» — Rainbow CH-92A.

Беспилотник Rainbow CH-92A

Источник изображения: militaryleak.com

В Минобороны Сербии не разглашают деталей поставки. При этом местные СМИ указывают о прибытии двух систем, каждая из которых включает в себя три беспилотника. Ранее сообщалось, что для сербской армии планировалось закупить 9 дронов с возможностью расширения заказа ещё на 15 единиц.

По неофициальным данным, в рамках сделки Сербия также получит от Китая ряд технологий, которые позволят продолжить работы по усовершенствованию отечественного дрона «Пегас». Кроме того, вместе с Rainbow CH-92A в Сербию будут поставлены ракеты FT-8D.

Размах крыла CH-92A составляет порядка 10 м. Радиус полёта — 150 км, время в воздухе – до 10 часов. Дрон может летать на высоте 5 км со скоростью до 200 км/ч и нести ракеты класса «воздух-поверхность» и лёгкие бомбы.

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