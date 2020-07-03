Украинская ракета: угрожает ли БРК «Нептун» Крымскому мосту

Эксперт дал оценку «угрожающей Крымскому мосту» украинской ракете
На Украине заявили о завершении испытаний берегового ракетного комплекса ЖК-360МЦ «Нептун». Гендиректор киевского КБ «Луч» Олег Коростелев обрисовал один из возможных приемов боевого применения крылатой ракеты. О каком именно - в материале «Газеты.Ru».
На Украине завершены «финишные» испытания берегового ракетного комплекса (БРК) «Нептун» в целом и ракеты Р-360 в частности. Об этом в интервью YouTube-каналу Security Talks рассказал гендиректор и генеральный конструктор киевского конструкторского бюро «Луч» Олег Коростелев. По его словам, БРК готовится к принятию на вооружение ВМС Украины с прохождением всех необходимых процедур.
По его словам, в БРК «Нептун» обеспечено функционирование «точной инерциальной системы наведения - радиовысотомер плюс GPS», и «работа на конечном участке радиолокационной головки самонаведения, то есть захват цели на автосопровождение, распознавание, доведение ракеты до цели и высокая точность попадания».
По мнению украинских специалистов, в ходе испытаний достигнут «уровень, достаточный для выполнения боевых задач», тестирования БРК «Нептун» завершены и система готовится к принятию на вооружение.
Генеральный конструктор «Луча» планирует, что все необходимые процедуры (акты государственной комиссии, кодификация комплекса в целом и его составных частей, подготовка и подписание приказа министра обороны Украины) займут не более полутора месяцев. Затем будет необходимо профинансировать серийное производство. По оценкам Коростелева, поставка в ВС Украины одного дивизиона БРК «Нептун» потребует около 11 месяцев.
Помимо всего прочего, на Украине полагают, что у системы и в существующем виде большой экспортный потенциал.
Наконец, Олег Коростылев рассказал об одном из возможных приемов боевого применения крылатой ракеты Р-360. По его словам,
«Если в течение тридцати секунд - минуты идет следующая ракета, то обороняться против нее является проблематичным», - сказал он. Коростелев подчеркнул, что прямое попадание крылатой ракеты в корабль, вес боевой части которой составляет 150 кг, повлечет «очень большие разрушения».
«Надо прямо сказать, что у гендиректора «Луча» несколько устаревшие и временами даже примитивные представления о возможностях ПВО/ПРО военно-морского флота. В настоящее время противовоздушная оборона современных кораблей стала чрезвычайно насыщенной, многослойной и эффективной. И ракету типа украинского «Нептуна» такая ПВО легко собьет еще на дальних подступах к корабельному ордеру без каких-либо особенных усилий и тактических изысков», - пояснил «Газете.Ru» замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.
Для начала разберемся, что представляет собой ЖК-360МЦ «Нептун» и входящая в его состав крылатая ракета Р-360. Как ранее писала «Газета.Ru», это дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета (ПКР), предназначенная для уничтожения судов водоизмещением до 5 тыс. т, а также наземных целей.
Изделие и комплекс, в целом, разработано конструкторским бюро «Луч» (его доля в финишном продукте, по оценке Олега Коростылева, составляет более половины). Двигательную установку для «Нептуна» поставляет запорожский «Мотор Січ», разработчик головки самонаведения - НПП «Радіонікс», отдельные комплектующие поставляет Харьковский авиационный завод. Государственное предприятие «ВИЗАР», недавно прошедшее модернизацию, будет заниматься серийным выпуском ракет этого типа.
Ракета «Нептун» комплектуется турбореактивным двигателем МС-400. Это изделие представляет собой дальнейшее развитие двигательной установки ТРДД-50, используемой на Х-35.
В свое время документация по этой установки была передана в Запорожье для освоения серийного производства. Для взлета и набора маршевой скорости ракета использует твердотопливный стартовый двигатель.
То, что это некая реинкарнация ПКР Х-35, обсуждать не имеет смысла - это факт, не подлежащий сомнению, и искать советский след в украинской разработке нет необходимости - он налицо и более чем заметен. Интересны тут совсем другие факты и заключения.
В советские времена теме Х-35, надо прямо сказать, не уделяли слишком большого внимания. Тогда более привлекательными считались проекты крылатых ракет, способные отправить на дно атомный ударный авианосец вероятного противника. А ТТХ Х-35 в этом случае выглядели более чем скромно.
Для стрельбы по авианосцу эта ракета явно не годилась, а поражение с ее помощью всех остальных плавсредств противника не особо интересовало главного заказчика - ВМФ СССР.
Х-35 - это, по сути, некий аналог американской противокорабельной ракеты «Гарпун», а ее создание велось в конце 1960-х - начале 1970-х годов. По факту, и отечественная разработка стартовала примерно в это же время.
По своим характеристикам она существенно уступает современным российским ракетам аналогичного класса.
Более того, эта ракета оптимизирована далеко не по боевым возможностям, а, скорее, по соотношению «эффективность-стоимость». То есть по своей конструкции - это относительно несложное и недорогое изделие.
Поэтому на вооружении ВМС многих странах мира остаются на вооружении ракеты аналогичного класса, к которым можно отнести французские «Экзосеты» и американские «Гарпуны» еще даже самых первых модификаций. В какой-то степени Х-35 заполняет предназначенный для нее сегмент рынка и позволяет решать определенные боевые задачи.
Поэтому для первоклассных ВМС мира, где не очень сильно считают деньги, ракеты подобного класса уже малоинтересны. Сегодня, к примеру, гораздо более востребована более высокая маршевая скорость ракеты.
Однако другое дело, что для ракет класса Х-35 (БРК «Нептун») существует масса других целей, по которым ракетами этого типа можно будет стрелять и через 50 лет. Условно говоря, вполне возможна ситуация, при которой, скажем, нигерийский ракетный катер открыл огонь по сухогрузу из Габона и поразил его, успешно выполнив боевую задачу. Для подобных целей не стоит покупать тяжелую противокорабельную ракету стоимостью, к примеру, в $5 млн. Вполне возможно, что покупателей «Нептуна» подобного типа и имел в виду глава «Луча» Олег Коростылев, когда описывал высокий экспортный потенциал своего изделия.
Здесь нет какой-то особенной скорости, нет радиолокационной малозаметности, нет каких-либо тактических изысков, когда противокорабельные ракеты способны атаковать стаей, обмениваться между собой информацией и в зависимости от обстановки выстраивать свой боевой порядок. То есть ракеты типа Х-35 - это достаточно простое оружие, и чтобы освоить их серийное производство на Украине, Киеву вполне достаточно имеющихся у него технологических компетенций.
Следующий вопрос - на чем украинцы собираются размещать пусковые установки «Нептунов». На данный момент времени у Киева нет кораблей, которыми можно оснастить ПУ ПКР подобного класса. Как сказал Олег Коростылев, вначале была мысль установить «Нептун» на корабль типа корвет, но эта идея отпала по финансовым соображениям и более актуальной стала версия берегового базирования.
Если же рассматривать в качестве носителей ПКР самолеты ВВС Украины, то возникает следующая проблема - интеграция противокорабельной ракеты в украинский летательный аппарат. А это достаточно сложная задача. И нет ясности, в украинские самолеты какого типа может быть интегрирована эта ракета. По сути, Киеву придется открывать и выполнять новую опытно-конструкторскую работу. И вслед за этим сразу возникает еще целый ряд вопросов. К примеру, самолетов с открытой архитектурой авионики на Украине в настоящее время нет. Соответственно, в этом случае надо приступать к переделкам носителя, и переделкам весьма существенным.
Тут надо заметить, что сегодня неизвестен ни один тип самолета без открытой архитектуры авионики, в который ракета Х-35 была бы интегрирована. Интегрировать же ее в каком-то примитивном варианте, без получения данных от бортового локатора, безусловно, можно. Но тогда возникает следующий вопрос - с какой дальности становится возможным в боевой обстановке результативный пуск изделия, поскольку в этом случае самолету-носителю придется приблизиться к кораблю-цели чуть ли не на расстояние визуального обнаружения.
То есть как ракета, «Нептун», безусловно, имеет право на существование. Но вот как некий комплекс вооружения, который создает какие-то принципиально новые возможности для вооруженных сил Украины, он выглядит пока крайне сомнительно.
В качестве наземных ПУ «Нептун» может быть применен в противодесантных операциях, чтобы затруднить противнику высадку на украинское побережье. А вот в каких-либо морских операциях применение «Нептуна» прослеживается пока очень слабо.
Более того, даже имеющиеся весьма скоромные возможности БРК «Нептун» вызывают у части украинских политиков просто необузданный оптимизм и эйфорию. В частности, в прошлом году экс-глава Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов заявил, что комплекс «Нептун» сможет «в течение нескольких минут» уничтожить Крымский мост и российские военные корабли любого класса.
Михаил Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru». Мнение автора может не совпадать с позицией редакции «Газеты.Ru».
Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок - полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).
Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).
Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).
Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).
Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).
Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).
Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).
Михаил Ходаренок