В Роскосмосе заявили, что по безопасности корабля Crew Dragon остаются вопросы

Заместитель главы госкорпорации Юрий Урличич сообщил, что Роскосмос согласится на доставку российских космонавтов к МКС на американском корабле только после его сертификации

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Роскосмос согласится на доставку российских космонавтов к МКС на американском корабле Crew Dragon только после его сертификации. Об этом сообщил в четверг в Совете Федерации первый заместитель главы Роскосмоса по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрий Урличич.

"Корабль не прошел сертификацию, и нам американцы предлагают меняться, как это было в период полета их шаттлов: наши космонавты летали на их шаттлах, их астронавты летали на наших "Союзах". Мы соглашаемся с этим, но только в той части, когда будет сертифицирован их корабль", - сказал Урличич.

По словам замглавы госкорпорации, "там еще есть ряд вопросов". "И не было еще ни одного успешного возвращения с астронавтами", - подчеркнул Урличич.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon был успешно осуществлен в конце мая с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).