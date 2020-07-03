Счетная палата выявила нарушения в Центре им. Хруничева при использовании субсидий

Москва. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Счетная палата (СП) РФ выявила нарушения, допущенные Государственным космическим научно-производственным центром (ГКНПЦ) им. М.В.Хруничева при использовании субсидий, сообщил аудитор СП Андрей Перчян.

"В этом году проверяли использование субсидий в "АО "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева". Там тоже немало нарушений, представление очень серьезное направлено", - сказал Перчян на парламентских слушаниях в Совете Федерации в четверг.

Сумму обнаруженных нарушений Перчян не назвал. При этом он подчеркнул, что Счетная палата видит усилия "Роскосмоса" по своевременному устранению подобных нарушений.

По его словам, в 2019 СП провела проверку по использованию "Роскосмосом" и его организациями бюджетных средств, выделенных на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), в результате которых были выявлены "факты отсутствия надлежащего учета результатов НИОКР, существенные проблемы в организации патентной работы и коммерциализации результатов НИОКР".