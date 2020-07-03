Войти
ТАСС

Решение о дальнейших пусках спутников компании OneWeb инвесторы примут в июле

996
0
0
Модель спутника OneWeb
Модель спутника OneWeb.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Kim Shiflett

Заместитель генерального директора "Главкосмоса" Виталий Сафонов напомнил, что программой предусмотрен 21 пуск ракет-носителей "Союз", пока реализовали три коммерческих пуска

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Решение о дальнейших запусках спутников британской компании OneWeb, подавшей в марте заявление о банкротстве, примут инвесторы в июле. Об этом сообщил в четверг заместитель генерального директора "Главкосмоса" Виталий Сафонов в Совфеде.

Он напомнил, что программой предусмотрено осуществление 21 пуска ракет-носителей "Союз" и выведение на орбиту коммерческой группировки космических аппаратов компании OneWeb, на данный момент реализовано три коммерческих пуска.

"Решение об осуществлении остальных законтрактованных пусков будет приниматься, предположительно, уже в июле новыми инвесторами, исходя из развития ситуации, связанной с реструктуризацией финансовых обязательств компании OneWeb", - сказал Сафонов.

Британский стартап OneWeb, который планировал обеспечить дешевым интернетом людей по всему миру, подал заявление о банкротстве и реорганизации в конце марта. В апреле гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что из-за ситуации с банкротством компании и пандемии под угрозой оказались не менее девяти российских космических запусков.

Первые шесть спутников OneWeb были запущены с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года, в тот же день их вывели на орбиту. Предполагалось, что OneWeb выведет на орбиту порядка 600 спутников и начнет их коммерческое использование в 2020 году. К 2021 году OneWeb должна была обеспечить 24-часовое покрытие Земли связью. Всего компания успела вывести на низкую околоземную орбиту 74 аппарата.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
ИТ
Союз-2 РН
Похожие новости
03.04.2020
"Роскосмос" обсудит проблему запуска спутников обанкротившейся OneWeb после карантина в Европе
23.03.2020
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
23.03.2020
Все запущенные с Байконура британские спутники OneWeb вышли на связь
01.03.2019
Глава OneWeb назвал "отличным" вывод российской ракетой на орбиту британских спутников связи
29.06.2015
Миллиард за примерное выведение
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.07 07:07
  • 29
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 04.07 06:37
  • 4
Апокалипсис – выбираем подходящий
  • 04.07 06:24
  • 4
В Грузии объяснили недовольство мозаикой главного храма Вооруженных сил России
  • 04.07 06:11
  • 6
Как делают российские планшеты в Шуе
  • 04.07 05:29
  • 6
Скандалы советского военпрома: как конструкторские бюро устраивали разборки
  • 04.07 04:59
  • 6
Новое соперничество сверхдержав между Пекином и Вашингтоном: Китай наращивает ядерный арсенал (The New York Times, США)
  • 04.07 00:57
  • 4
Минобороны ЧР: «Мы займемся информацией о российских деньгах для Талибана* за убийство солдат НАТО» (Seznam zprávy, Чехия)
  • 04.07 00:56
  • 2
Экипажи по-флотски: для российских вертолётоносцев подбирают команды
  • 04.07 00:50
  • 1
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 04.07 00:46
  • 2
Украина начинает работу над созданием ударного беспилотника
  • 04.07 00:43
  • 3
Созданные по stealth-технологии объекты обнаружат по их радиолокационной тени
  • 03.07 20:58
  • 1
«Был посредник»: в США публикуют данные о «связи» талибов* с РФ
  • 03.07 20:25
  • 14
Страна (Украина): хотят ли русские воды. Почему украинские чиновники и генералы США заявляют о грядущем вторжении России
  • 03.07 17:05
  • 1
Сфера сертификации новых технологий в РФ проблематична и чересчур забюрократизирована, считает Медведев
  • 03.07 16:01
  • 6
«Терминатор-3»: гроза натовских солдат и бородатых инсургентов