Замминистра обороны Иванов проинспектировал в Калининграде ход строительства нового Нахимовского училища

Москва. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Новый филиал Нахимовского военно-морского училища откроется в Калининграде к 1 сентября, ход строительства нового учебного заведения проинспектировал сегодня заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, сообщает в четверг Минобороны РФ.

"Созданием филиала Минобороны России завершит создание сети нахимовских училищ на флотах по всей стране. На сегодняшний день военно-морские училища действуют в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Мурманске и Севастополе", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Планируется, что учебный год в стенах нового училища начнут 240 воспитанников.