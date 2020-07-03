Войти
Интерфакс-АВН

Замминистра обороны Иванов проинспектировал в Калининграде ход строительства нового Нахимовского училища

1076
0
0
Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.
Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.
Источник изображения: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Новый филиал Нахимовского военно-морского училища откроется в Калининграде к 1 сентября, ход строительства нового учебного заведения проинспектировал сегодня заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, сообщает в четверг Минобороны РФ.

"Созданием филиала Минобороны России завершит создание сети нахимовских училищ на флотах по всей стране. На сегодняшний день военно-морские училища действуют в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Мурманске и Севастополе", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Планируется, что учебный год в стенах нового училища начнут 240 воспитанников.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
21.01.2020
Шесть комплексов: Сербия купила у России «Панцири»
10.04.2018
Авиация ЗВО на учениях отработает уничтожение бомбардировщиков "противника"
24.09.2015
Американские штурмовики долетят до Питера за пять минут
21.02.2013
Устойчивые тенденции партнёрства
03.05.2012
Стратегическое направление
23.07.2009
Россия и Южная Корея готовят программу военно-технического сотрудничества - Сердюков
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.07 06:51
  • 28
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 04.07 06:37
  • 4
Апокалипсис – выбираем подходящий
  • 04.07 06:24
  • 4
В Грузии объяснили недовольство мозаикой главного храма Вооруженных сил России
  • 04.07 06:11
  • 6
Как делают российские планшеты в Шуе
  • 04.07 05:29
  • 6
Скандалы советского военпрома: как конструкторские бюро устраивали разборки
  • 04.07 04:59
  • 6
Новое соперничество сверхдержав между Пекином и Вашингтоном: Китай наращивает ядерный арсенал (The New York Times, США)
  • 04.07 00:57
  • 4
Минобороны ЧР: «Мы займемся информацией о российских деньгах для Талибана* за убийство солдат НАТО» (Seznam zprávy, Чехия)
  • 04.07 00:56
  • 2
Экипажи по-флотски: для российских вертолётоносцев подбирают команды
  • 04.07 00:50
  • 1
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 04.07 00:46
  • 2
Украина начинает работу над созданием ударного беспилотника
  • 04.07 00:43
  • 3
Созданные по stealth-технологии объекты обнаружат по их радиолокационной тени
  • 03.07 20:58
  • 1
«Был посредник»: в США публикуют данные о «связи» талибов* с РФ
  • 03.07 20:25
  • 14
Страна (Украина): хотят ли русские воды. Почему украинские чиновники и генералы США заявляют о грядущем вторжении России
  • 03.07 17:05
  • 1
Сфера сертификации новых технологий в РФ проблематична и чересчур забюрократизирована, считает Медведев
  • 03.07 16:01
  • 6
«Терминатор-3»: гроза натовских солдат и бородатых инсургентов