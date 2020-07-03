ВВС Индии приобретут дополнительную партию комплектов наведения SPICE-2000 для УАБ израильского производства

F-16 с ракетами "Питон-5" и "Дерби", а также УАБ SPICE-1000.

ЦАМТО, 2 июля. Военно-воздушные силы Индии планируют приобрести дополнительную партию комплектов наведения SPICE-2000 для авиабомб, которыми оснащаются модернизированные истребители "Мираж-2000".

Как сообщили источники в правительстве Индии телеканалу India Today, высокоточные боеприпасы дадут ВВС возможность поражать наземные цели противника, включая бункеры и здания, с большого расстояния. Комплекты будут приобретены в дополнение к тем, которые были закуплены в прошлом году у Израиля.

С учетом роста напряженности в отношениях между Индией и Китаем правительство Нарендры Моди предоставило чрезвычайные финансовые полномочия видам вооруженных сил, в рамках которых они уполномочены в срочном порядке закупать любые системы вооружений на сумму, не превышающую 5 млрд. рупий (около 66,9 млн. долл.). Закупки, производимые в этой категории, не требуют одобрении возглавляемого министром обороны Совета по оборонным закупкам (DAC).

Напомним, что в июне 2019 года в категории "экстренные закупки" ВВС Индии подписали с израильской компанией Rafael Advanced Defense Systems контракт на сумму 3 млрд. рупий (41,9 млн. долл.), предусматривающий поставку 100 комплектов наведения SPICE-2000. Заказ был связан с конфликтом на границе с Пакистаном. Поставки по контракту начались уже в сентябре 2019 года.

По информации представителей МО Индии, SPICE-2000 применялись 26 февраля 2019 года при нанесении истребителями "Мираж-2000" индийских ВВС удара по лагерю террористической группировки "Джаиш-е-Мухаммад" в районе г.Балакота и другим лагерям. Как тогда сообщалось, при ударе по Балакоту пятью бомбами с комплектами наведения SPICE-2000 были поражены три цели.

Разработанные Rafael комплекты наведения SPICE (Smart Precise Impact and Cost Effective) позволяют превратить свободнопадающие авиабомбы в высокоточные планирующие боеприпасы для поражения целей на дальности более 60 км с КВО менее 3 м.

SPICE-1000 – комплект наведения для оснащения свободнопадающих бомб класса 1000 фунтов (Mk-83, BLU-110, I-1000 и RAP-1000), а SPICE-2000 – свободнопадающих бомб класса 2000 фунтов (MK-84, BLU-109 APW и RAP-2000). В состав комплекта входит носовая секция с инерциальной/GPS системой навигации, ИК/ЭО головка самонаведения (опционально), обеспечивающая идентификацию цели на основе технологии сопоставления изображений, а также хвостовая секция с поверхностями управления, вычислительными системами, источником питания и средствами обмена данными.

В прошлом году Индия также в рамках планов по поддержанию в боевой готовности парка транспортно-боевых вертолетов Ми-35 после инцидента с Пакистаном подписала соглашение с Россией, предусматривающее срочную поставку противотанковых управляемых ракет 9М120 "Атака" к комплексам "Штурм".