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ЦАМТО

Компания Boeing поставила СВ США 2500-й вертолет AH-64 "Апач"

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Ударный вертолёт AH-64E Apache Guardian
Ударный вертолёт AH-64E Apache Guardian.
Источник изображения: janes.com

ЦАМТО, 2 июля. Компания Boeing объявила о недавно выполненной на своем предприятии в Меса (шт.Аризона) поставке Сухопутным войскам США 2500-го ударного вертолета семейства AH-64 "Апач". Им стал AH-64E "Апач".

Первый серийный AH-64A "Апач" сошел с конвейера 30 сентября 1983 года и был поставлен компанией Boeing (ранее McDonnell Douglas) СВ США в январе 1984 года.

В общей сложности Boeing поставила 2500 новых и модернизированных вертолетов "Апач", включая 937 модели "A" до 1997 года, более 1000 AH-64D в период с 1997 по 2013 гг. и более 500 AH-64E, начиная с 2011 года. В настоящее время компания производит и поставляет вертолеты AH-64E различным странам мира.

Новейшая модификация AH-64E "Апач" оснащена более мощными двигателями T700-701D с цифровым управлением режимами работы, новым, более быстрым многоядерным процессором, композитными лопастями несущего винта и может выполнять полет со скоростью на 25 узлов большей, чем AH-64D Блок.2. Машина спроектирована на принципах открытой архитектуры, оснащена новой трансмиссией, усовершенствованным БРЭО, позволяющими вертолету транспортировать дополнительную полезную нагрузку и выполнять полет на большей высоте в жарких условиях.

Как предполагается, с 2011 по 2026 гг. Boeing поставит для СВ США и зарубежных заказчиков 791 новый и восстановленный AH-64E. СВ США намерены получить 690 вертолетов AH-64E, включая 643 ед., модифицированные из предыдущих версий.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
AH-64
Компании
Boeing
MD Helicopters
Проекты
Ядерный щит
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