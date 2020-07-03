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Минобороны Финляндии отказалось от свастики на ряде эмблем ВВС

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Источник изображения: vpk-news.ru

Свастику синего цвета на белом фоне финские военные лётчики использовали с 1918 года, однако после Нюрнбергского военного трибунала над нацистами с символом пришлось расстаться, поскольку подобный знак стал под запретом, как символ человеконенавистнической идеологии. ВВС Финляндии заменили свастику на беркута, но оставили на некоторых эмблемах, флагах и украшениях, в том числе на униформе.

Убрать свастику с армейских эмблем уже много лет призывает профессор Хельсинкского университета Тейво Тейвайнен.

«Обязанность военных защищать нацию, а не защищать старый символ, полученный шведским графом в 1918 году», — прокомментировал он в интервью «Би-би-си».

По мнению финского профессора, Россия может посчитать этот символ свидетельством того, что её сосед остаётся врагом, и что ношение свастичных знаков может повлиять на отношение западных соседей к Финляндии, если страна когда-нибудь снова окажется под угрозой.

В итоге Минобороны Финляндии прислушалось к мнению академика.

«Поскольку эмблемы подразделений носят на форме, было сочтено нецелесообразным и ненужным продолжать использовать эмблему старого подразделения, что время от времени вызывало недоразумения», — цитирует представителя ВВС портал Eadaily.

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Страны
Россия
Финляндия
Швеция
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