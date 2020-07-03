Войти
Российская газета

В Севастополе завершен ремонт флагмана ЧФ крейсера "Москва"

1337
0
+4
Источник изображения: Юлия Крымова/РГ

Завершился ремонт и сервисное обслуживание гвардейского ракетного крейсера "Москва", который проходил в Северном доке Севастополя. Об этом "РГ" сообщил пресс-секретарь 13-го СРЗ ЧФ Сергей Горбачев.

- Ремонт выполнялся по различным направлениям, параллельно с доковым ремонтом осуществлялось сервисное обслуживание корабля, - рассказал Горбачев. - Все работы оказались по силам специалистам 13-го судоремонтного завода Черноморского флота.

По словам представителя завода, сегодня начнется операция вывода корабля из дока.

Напомним, доковый ремонт флагмана ЧФ начался 22 апреля. Крейсер "Москва" был заведен в самый большой сухой док Севастополя длиной 290 метров. В советские годы он принимал на ремонт авианосцы. Ранее Северный док принадлежал Севастопольскому морскому заводу, но затем перешел в частные руки. В 2019 году стало известно, что Северный док передан структурам Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Ранее сообщалось, что после ГРКР "Москва" в Северный док поставят сторожевой корабль "Сметливый", который станет музеем в составе филиала парка "Патриот". Судоремонтники выполнят его конвертацию - подготовят к стоянке на воде в качестве музейного объекта, без присутствия экипажа.

Справка "РГ"

ГРКР "Москва" (прежнее название "Слава") - первый из трех крейсеров проекта 1164 "Атлант", стоящих на вооружении ВМФ России. Был построен на судостроительном заводе в Николаеве. Вступил в строй в конце 1982 года, а в феврале следующего года включен в состав Черноморского флота. В НАТО получил прозвище "убийца авианосцев". Предназначен для нанесения ударов по крупным надводным кораблям и группировкам противника, противовоздушной обороны, поддержки противолодочных групп. Длина корпуса - 186,5 метра, ширина - 20,8 метра. Полное водоизмещение - 11 280 тонн. Экипаж - 510 человек. Скорость полного хода - 32 узла (59 километров в час).

С конца сентября 2015 года крейсер "Москва" возглавлял оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море, выполняя поддержку с моря авиабазы ВКС РФ в Сирии (на вооружении корабля стоят 64 ракеты зенитной ракетной система С-300Ф "Форт"). После того как 24 ноября Турция сбила российский Су-24, патрулировал побережье Латакии и Тартуса, прикрывая атаки российских летчиков. За выполнение этого задания крейсер "Москва" награжден орденом Нахимова. В январе 2016 корабль вернулся в Севастополь и больше не покидал главную базу флота.


Юлия Крымова (Севастополь)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Сирия
Турция
Продукция
С-300
С-300Ф
Су-24
Компании
ОСК
Севморзавод
Сухой ПАО
Проекты
1164 Атлант
NATO
Авианосец
ЧФ
Похожие новости
23.04.2020
В крупнейшем доке Севастополя начался ремонт крейсера "Москва"
20.02.2017
Крымский "Атлант": чем уникален российский "убийца авианосцев"
08.02.2017
«Москва» уйдет из Севастополя
01.08.2016
День ВМФ России: время подвести итоги обновления российского флота
02.12.2015
В небесах и на море
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.07 06:51
  • 28
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 04.07 06:37
  • 4
Апокалипсис – выбираем подходящий
  • 04.07 06:24
  • 4
В Грузии объяснили недовольство мозаикой главного храма Вооруженных сил России
  • 04.07 06:11
  • 6
Как делают российские планшеты в Шуе
  • 04.07 05:29
  • 6
Скандалы советского военпрома: как конструкторские бюро устраивали разборки
  • 04.07 04:59
  • 6
Новое соперничество сверхдержав между Пекином и Вашингтоном: Китай наращивает ядерный арсенал (The New York Times, США)
  • 04.07 00:57
  • 4
Минобороны ЧР: «Мы займемся информацией о российских деньгах для Талибана* за убийство солдат НАТО» (Seznam zprávy, Чехия)
  • 04.07 00:56
  • 2
Экипажи по-флотски: для российских вертолётоносцев подбирают команды
  • 04.07 00:50
  • 1
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 04.07 00:46
  • 2
Украина начинает работу над созданием ударного беспилотника
  • 04.07 00:43
  • 3
Созданные по stealth-технологии объекты обнаружат по их радиолокационной тени
  • 03.07 20:58
  • 1
«Был посредник»: в США публикуют данные о «связи» талибов* с РФ
  • 03.07 20:25
  • 14
Страна (Украина): хотят ли русские воды. Почему украинские чиновники и генералы США заявляют о грядущем вторжении России
  • 03.07 17:05
  • 1
Сфера сертификации новых технологий в РФ проблематична и чересчур забюрократизирована, считает Медведев
  • 03.07 16:01
  • 6
«Терминатор-3»: гроза натовских солдат и бородатых инсургентов