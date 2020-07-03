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Военное обозрение

«Значительно превосходит аналоги»: Турция создала систему ПВО малой дальности Sungur

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Источник изображения: topwar.ru

Зенитная ракетная система Sungur ПВО Турции успешно прошла испытания и готова поступить на вооружение. Об этом сообщил вчера глава оборонной промышленности Турции Исмаил Демир на своей странице в Twitter. Эту информацию опубликовало турецкое агентство Anadolu.

Она может использоваться военно-морским флотом, а также быть интегрирована для наземных и воздушных платформ. ЗРК Sungur разрабатывала компания Roketsan при участии других турецких производителей. Рсакета может запускаться с мобильной платформы с возможностью 360-градусного вращения. Комплекс имеет возможности для обнаружения, идентификации и отслеживания целей днем и ночью.

Благодаря высокой маневренности и точности, используемому титановому сплаву, дальности прицеливания ЗРК Sungur, по утверждению турецких СМИ, "значительно превосходит аналоги своего класса".

Основой комплекса «Сунгур» является ракета от переносного зенитного ракетного комплекса турецкого производства PorSav (Portatif Savunma). В ее разработке принимали участие две известные компании – Roketsan и Aselsan.

Пусковую установку смонтировали на шасси бронированного автомобиля Kirpi с колесной формулой 4х4. Поставки таких бронемашин в турецкую армию начались в 2014 году.

В других нишах противовоздушной обороны в Турции уже испытывают ЗРК малой и средней дальности HISAR собственного производства.

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Страны
Турция
Продукция
Kirpi
Компании
Aselsan
Roketsan
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