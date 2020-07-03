В России создают беспилотную авиационную транспортную систему

Москва. 2 июля. ИНТЕРФАКС - В Национальном исследовательском центре (НИЦ) "Институт им. Жуковского" создают семейство транспортных бепилотных летательных аппаратов, прототип летательного аппарата уже проходит испытания, сообщили в пресс-службе института.

"НИЦ "Институт им. Н.Е. Жуковского" провел исследовательские полеты прототипа транспортного беспилотного летательного аппарата (ТБЛА), на базе которого планируется создание семейства ТБЛА различной грузоподъемности, совместимых в одной транспортной сети. Полеты состоялись на полигонной базе ФКП "ГкНИПАС" (входит в состав НИЦ "Институт им. Н.Е.Жуковского")", - говорится в сообщении.

Отмечается, что испытания проводятся на основе исследовательской работы НИЦ по разработке беспилотной авиационной транспортной системы (БАТС), в которую должны войти не только летательные аппараты, а также и средства управления транспортными потоками, обеспечения безопасности полетов и перегрузочные пункты.

По словам руководителя работ Владимира Кутахова, участвовавшего в испытаниях, они показали высокую точность аппарата при доставке груза и хорошую динамику полета. При этом, программно-математическое обеспечение транспортной системы требует доработок.

"Сейчас НИЦ "Институт им. Н.Е.Жуковского" осуществляет ряд исследовательских работ, которые позволят использовать беспилотную авиацию не просто для доставки малогабаритных грузов, а лягут в основу создания широкомасштабной системы из беспилотных аппаратов различных конструктивных схем и различной грузоподъемности, от десятка килограммов до нескольких тонн, вписывающихся в общефедеральную транспортную систему", - заявил Кутахов, которого цитирует пресс-служба.