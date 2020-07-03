Войти
Интерфакс-АВН

В России создают беспилотную авиационную транспортную систему

895
0
+1
НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского»
НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского» на авиасалоне МАКС-2017 .
Источник изображения: bmpd

Москва. 2 июля. ИНТЕРФАКС - В Национальном исследовательском центре (НИЦ) "Институт им. Жуковского" создают семейство транспортных бепилотных летательных аппаратов, прототип летательного аппарата уже проходит испытания, сообщили в пресс-службе института.

"НИЦ "Институт им. Н.Е. Жуковского" провел исследовательские полеты прототипа транспортного беспилотного летательного аппарата (ТБЛА), на базе которого планируется создание семейства ТБЛА различной грузоподъемности, совместимых в одной транспортной сети. Полеты состоялись на полигонной базе ФКП "ГкНИПАС" (входит в состав НИЦ "Институт им. Н.Е.Жуковского")", - говорится в сообщении.

Отмечается, что испытания проводятся на основе исследовательской работы НИЦ по разработке беспилотной авиационной транспортной системы (БАТС), в которую должны войти не только летательные аппараты, а также и средства управления транспортными потоками, обеспечения безопасности полетов и перегрузочные пункты.

По словам руководителя работ Владимира Кутахова, участвовавшего в испытаниях, они показали высокую точность аппарата при доставке груза и хорошую динамику полета. При этом, программно-математическое обеспечение транспортной системы требует доработок.

"Сейчас НИЦ "Институт им. Н.Е.Жуковского" осуществляет ряд исследовательских работ, которые позволят использовать беспилотную авиацию не просто для доставки малогабаритных грузов, а лягут в основу создания широкомасштабной системы из беспилотных аппаратов различных конструктивных схем и различной грузоподъемности, от десятка килограммов до нескольких тонн, вписывающихся в общефедеральную транспортную систему", - заявил Кутахов, которого цитирует пресс-служба.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
Похожие новости
22.01.2020
Заглянут вглубь России: НАТО создает новые дроны
24.09.2019
В Польше и Румынии напряжены в связи с фиаско американской ПВО-ПРО Саудовской Аравии
31.01.2019
Для охраны воздушных границ будут использованы боевые беспилотники
22.08.2016
Комплексы ПВО "Бук-М2" получили высокую оценку военных по итогам боевых стрельб на юге России
25.02.2013
«Главным в системе безопасности остается человеческий фактор»
11.10.2010
БЛА "Дозор-50" имеет хорошие перспективы на рынке гражданских беспилотников
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.07 06:51
  • 28
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 04.07 06:37
  • 4
Апокалипсис – выбираем подходящий
  • 04.07 06:24
  • 4
В Грузии объяснили недовольство мозаикой главного храма Вооруженных сил России
  • 04.07 06:11
  • 6
Как делают российские планшеты в Шуе
  • 04.07 05:29
  • 6
Скандалы советского военпрома: как конструкторские бюро устраивали разборки
  • 04.07 04:59
  • 6
Новое соперничество сверхдержав между Пекином и Вашингтоном: Китай наращивает ядерный арсенал (The New York Times, США)
  • 04.07 00:57
  • 4
Минобороны ЧР: «Мы займемся информацией о российских деньгах для Талибана* за убийство солдат НАТО» (Seznam zprávy, Чехия)
  • 04.07 00:56
  • 2
Экипажи по-флотски: для российских вертолётоносцев подбирают команды
  • 04.07 00:50
  • 1
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 04.07 00:46
  • 2
Украина начинает работу над созданием ударного беспилотника
  • 04.07 00:43
  • 3
Созданные по stealth-технологии объекты обнаружат по их радиолокационной тени
  • 03.07 20:58
  • 1
«Был посредник»: в США публикуют данные о «связи» талибов* с РФ
  • 03.07 20:25
  • 14
Страна (Украина): хотят ли русские воды. Почему украинские чиновники и генералы США заявляют о грядущем вторжении России
  • 03.07 17:05
  • 1
Сфера сертификации новых технологий в РФ проблематична и чересчур забюрократизирована, считает Медведев
  • 03.07 16:01
  • 6
«Терминатор-3»: гроза натовских солдат и бородатых инсургентов