Названы победители международного марафона «Тренировки с космонавтом 3.0»

Участники марафона девять недель жили на Земле по космическим правилам

На протяжении девяти недель участники из 50 стран и более 100 городов мира принимали участие в первом международном марафоне «Тренировки с космонавтом 3.0», анонсированном в апреле Героем России, летчиком-космонавтом Сергеем Рязанским. Марафон, организатором которого является ООО «Комбат-туры» при поддержке Госкорпорции «Роскосмос», проводится в третий раз, но международный формат проект получил только в этом году. Об этом сообщает в своем пресс-релизе Агентство инноваций города Москвы, ставшее технологическим партнером акции.

Официальные итоги марафона были торжественно объявлены 28 июня в ходе онлайн-церемонии, на которой встретились все участники и организаторы. Победу одержала Анастасия Тарасова из Москвы, которую ждет главный приз – поездка в ноябре этого года в Мексику на вулкан Орисаба, в туре также будет принимать участие Сергей Рязанский. Победителем в детской возрастной группе стала четырехлетняя Алиса Урманова – «кнопка-космонавт» из Рузы Московской области. Специальный приз подготовлен для Дмитрия Чешева из Абакана, стойко выдержавшего все условия марафона и снявшегося в фильме Максима Батырева «Люди с безграничными возможностями». Марафон объединил не только физически крепких людей, но и участников, имеющих ограничения по здоровью.

С условиями самоизоляции, с которыми так хорошо знакомы космонавты, совершающие полеты в околоземном пространстве, теперь из-за пандемии пришлось столкнуться и обычному населению нашей планеты. 5000 взрослых в возрасте от 18 до 70 лет и детей от 4-х лет и старше, принявшие участие в марафоне, попробовали жить по «космической программе». Под руководством главного тренера марафона Сергея Блюхера и персональных фитнес-тренеров участники выполняли различные задания: «луноход», «земля в иллюминаторе», «первая космическая скорость», «сила притяжения», «марсианский жим», «ракетоноситель», «космические перегрузки» и другие. Члены жюри оценивали технику выполнения заданий, креативность и учитывали «лайки» под публикациями в социальной сети инстаграм. Лучшим тренером, по мнению участников, была названа Мила Илория из Финляндии.

«Я вижу, как наши марафонцы создали глобальное спортивное движение, сообщество людей, открытых развитию, общению и здоровым привычкам. В нашем марафоне не было границ, мы говорили на языке спорта, космоса и дружбы. И мы обязательно продолжим то, что начали! Я счастлив, что непростой 2020 год стал лучше и ярче благодаря нашему марафону. Что каждый из нас стал сильнее и достойнее себя вчерашнего. Всем желаю космической удачи и крепкого здоровья!» - сказал Сергей Рязанский. Он стал первым в мире ученым – командиром космического корабля, дважды побывал в космосе и провел на орбите более 300 суток.

После окончания биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности вирусология, Сергей работал в Институте медико-биологических проблем РАН. Этот институт занимается космическими исследованиями, а для подготовки космонавтов к длительным полетам в Наземном экспериментальном комплексе ИМПБ проводятся научные эксперименты по изоляции в замкнутом пространстве, где имитируются условия пребывания в космосе. Поддержание хорошей физической формы является необходимым и обязательным условием в ходе испытаний. Отработанные методики тренировок для космонавтов стали актуальны во время пандемии и для всех других людей, оказавшихся в самоизоляции.

Организатор марафона, генеральный директор компании «Комбат-туры» Александр Чуранов заявил: «Мы настолько вдохновлены активностью участников марафона, что не собираемся останавливаться на достигнутом и намерены провести новый сезон «Тренировок с космонавтом» в 2021 году».

Ирина Дронина