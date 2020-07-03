Воронежский авиазавод будет стабильно обеспечен заказами на ближайшие годы

Строящийся первый летный опытный образец пассажирского самолета Ил-96-400М (заводской номер 01001) в цеху окончательной сборки ПАО "Воронежское акционерное самолётостроительное общество" (ВАСО). Воронеж, январь 2020 года.

ЦАМТО, 2 июля. В ходе рабочей поездки по предприятиям дивизиона транспортной авиации ОАК (ПАО "ОАК" в составе ГК Ростех) 1 июля состоялась встреча первого заместителя генерального директора ПАО "ОАК", генерального директора ПАО "Ил" Сергея Яркового и губернатора Воронежской области Александра Гусева.

В ходе встречи обсудили текущие проекты воронежского авиазавода, а также перспективы сотрудничества правительства Воронежской области с ПАО "Ил" – головным предприятием дивизиона транспортной авиации ОАК, в состав которого входит ВАСО.

Глава региона подчеркнул, что у областной власти всегда успешно складывались деловые отношения с заводом, и в целом с корпорацией. "Для нас это предприятие не просто большой завод, а марка области", – сказал губернатор.

Сергей Ярковой отметил поддержку предприятия со стороны областной власти и рассказал о планах по загрузке завода. На ближайшие годы ВАСО будет уверенно обеспечен заказами по самолетам Ил-96. Параллельно идет строительство первого опытного образца нового самолета Ил-96-400М. Готовится к продолжению летных испытаний новый легкий военно-транспортный самолет Ил-112В. Завершается масштабный инвестиционный проект по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэродромной базы "Придача".

Также в ходе рабочей поездки руководители ОАК и дивизиона проинспектировали цеха предприятия и провели производственное совещание. Помимо загрузки по основной машине, ВАСО выполняет значительный объем работ в рамках межзаводской кооперации по гражданским и транспортным программам ОАК. Завод производит агрегаты по программам МС-21, SSJ-100, Ил-114-300, Ил-76. На предприятии создан центр специализации "Мотогондолы и пилоны" в рамках трансформации индустриальной модели ОАК и развития кооперации.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".