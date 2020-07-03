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МО РФ проводит конкурс на лучший проект в сфере информационных технологий в интересах обеспечения обороны и безопасности

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Здание Минобороны РФ
Здание Минобороны РФ.
Источник изображения: © Сергей Фадеичев/ТАСС

ЦАМТО, 2 июля. Департаментом информационных систем Минобороны РФ организован межведомственный конкурс "Лучший проект в сфере информационных технологий в интересах обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации".

В конкурсе смогут принять участие специалисты в области информационных технологий Минобороны России и других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации.

Конкурс проводится по двум номинациям "Лучший авторский проект" и "Лучший коллективный проект".

Для участия в конкурсе уже представлено 38 конкурсных работ (20 работ подготовлено одним автором, 18 – коллективом авторов). Проводится предварительный отбор поступивших конкурсных работ на соответствие требованиям, установленных Положением о конкурсе. Работы принимаются до 31 июля 2020 года.

Межведомственная экспертная комиссия приступит к рассмотрению конкурсных работ 10 августа 2020 года. Победители и лауреаты конкурса будут определены до 24 августа.

Церемонию награждения победителей и лауреатов конкурса планируется провести в рамках мероприятий Международного военно-технического форума "Армия-2020", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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