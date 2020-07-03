В России разработают новый пулемет на базе РПК-16

В России создадут новый пулемет на базе ручного пулемета Калашникова - РПК-16. Разработку начнут уже в нынешнем году.

И это будет совершенно новое оружие, сообщил РИА Новости собеседник в оборонно-промышленном комплексе. Дело в том, что военные в ходе эксплуатации РПК-16, который уже поступил в войска и прошел все испытания, высказали ряд замечаний и предложений. Все их систематизируют и используют в работе над новым пулеметом.

Как добавил собеседник агентства, сегодняшний РПК-16 не позволяет применить очень важные для военнослужащих решения.

РПК-16 - российский ручной пулемет Калашникова калибра 5,45х39 миллиметров. Его вес - 4,5 килограмма. Емкость - 95 патронов, скорострельность - 700 выстрелов в минуту.

Светлана Цыганкова