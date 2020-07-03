Войти
Российская газета

В России разработают новый пулемет на базе РПК-16

608
1
+1
Источник изображения: Vitaly V. Kuzmin/ www.vitalykuzmin.net

В России создадут новый пулемет на базе ручного пулемета Калашникова - РПК-16. Разработку начнут уже в нынешнем году.

И это будет совершенно новое оружие, сообщил РИА Новости собеседник в оборонно-промышленном комплексе. Дело в том, что военные в ходе эксплуатации РПК-16, который уже поступил в войска и прошел все испытания, высказали ряд замечаний и предложений. Все их систематизируют и используют в работе над новым пулеметом.

Как добавил собеседник агентства, сегодняшний РПК-16 не позволяет применить очень важные для военнослужащих решения.

РПК-16 - российский ручной пулемет Калашникова калибра 5,45х39 миллиметров. Его вес - 4,5 килограмма. Емкость - 95 патронов, скорострельность - 700 выстрелов в минуту.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПКМ
РПК-16
Похожие новости
08.06.2020
Перелом в судьбе ручных пулемётов
09.10.2019
Хорош как никогда: в Польше оценили сирийскую закалку спецназа РФ
04.02.2019
Новое стрелковое. На что делают ставку российские оружейники
19.04.2017
Американский опыт и российские пулеметы
02.09.2016
Алексей Криворучко: на "Армии-2016" покажем новый роботизированный комплекс "Соратник"
1 комментарий
№1
03.07.2020 09:49
Цитата, q
на базе РПК-16...будет совершенно новое оружие
Когда "на базе" планируют получить "совершенно новое", то всегда надо искать:
1) ошибки в ТТЗ на "базу", здесь в ТТЗ на РПК-16;
2) лишнюю трату денег.
Цитата, q
РПК-16 не позволяет применить очень важные для военнослужащих решения.
Я именно об этом: когда ТТЗ верстали, почему не предусмотрели "очень важные решения"?
Начальник ГРАУ Паршин опять ни при чём?
+1
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.07 06:51
  • 28
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 04.07 06:37
  • 4
Апокалипсис – выбираем подходящий
  • 04.07 06:24
  • 4
В Грузии объяснили недовольство мозаикой главного храма Вооруженных сил России
  • 04.07 06:11
  • 6
Как делают российские планшеты в Шуе
  • 04.07 05:29
  • 6
Скандалы советского военпрома: как конструкторские бюро устраивали разборки
  • 04.07 04:59
  • 6
Новое соперничество сверхдержав между Пекином и Вашингтоном: Китай наращивает ядерный арсенал (The New York Times, США)
  • 04.07 00:57
  • 4
Минобороны ЧР: «Мы займемся информацией о российских деньгах для Талибана* за убийство солдат НАТО» (Seznam zprávy, Чехия)
  • 04.07 00:56
  • 2
Экипажи по-флотски: для российских вертолётоносцев подбирают команды
  • 04.07 00:50
  • 1
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 04.07 00:46
  • 2
Украина начинает работу над созданием ударного беспилотника
  • 04.07 00:43
  • 3
Созданные по stealth-технологии объекты обнаружат по их радиолокационной тени
  • 03.07 20:58
  • 1
«Был посредник»: в США публикуют данные о «связи» талибов* с РФ
  • 03.07 20:25
  • 14
Страна (Украина): хотят ли русские воды. Почему украинские чиновники и генералы США заявляют о грядущем вторжении России
  • 03.07 17:05
  • 1
Сфера сертификации новых технологий в РФ проблематична и чересчур забюрократизирована, считает Медведев
  • 03.07 16:01
  • 6
«Терминатор-3»: гроза натовских солдат и бородатых инсургентов