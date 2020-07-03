В США в целях безопасности будут отказываться от китайского телекоммуникационного оборудования

В Америке выявили компании, угрожающие госбезопасности. Федеральная комиссия по связи США (FCC) официально отнесла к таким участникам рынка китайские Huawei Technologies Co. и ZTE Corp.

США утверждают, что телекоммуникационное оборудование Huawei используется в США для шпионажа в пользу Пекина. Huawei, однако, отвергает эти обвинения.

«Как Huawei, так и ZTE имеют тесные связи с Коммунистической партии Китая и военными органами страны, — написал глава FCC Аджит Пай в Twitter. — Мы даем четкий сигнал: правительство США и FCC не могут позволить и не позволят китайской Компартии использовать уязвимости американских телекоммуникационных сетей».

Ранее региональные американские компании, работающие в сельской местности, активно использовали дешевое оборудование Huawei и ZTE, однако после решения FCC им придется заменить оборудование китайских компаний в своих сетях.

Следует отметить, что предварительное решение об отнесении Huawei и ZTE к компаниям, несущим в себе угрозу госбезопасности США, было сформулировано в ноябре 2019 года. Теперь оно утверждено и вступает в силу немедленно.