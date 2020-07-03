Войти
Военно-промышленный курьер

В США в целях безопасности будут отказываться от китайского телекоммуникационного оборудования

841
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

В Америке выявили компании, угрожающие госбезопасности. Федеральная комиссия по связи США (FCC) официально отнесла к таким участникам рынка китайские Huawei Technologies Co. и ZTE Corp.

США утверждают, что телекоммуникационное оборудование Huawei используется в США для шпионажа в пользу Пекина. Huawei, однако, отвергает эти обвинения.

«Как Huawei, так и ZTE имеют тесные связи с Коммунистической партии Китая и военными органами страны, — написал глава FCC Аджит Пай в Twitter. — Мы даем четкий сигнал: правительство США и FCC не могут позволить и не позволят китайской Компартии использовать уязвимости американских телекоммуникационных сетей».

Ранее региональные американские компании, работающие в сельской местности, активно использовали дешевое оборудование Huawei и ZTE, однако после решения FCC им придется заменить оборудование китайских компаний в своих сетях.

Следует отметить, что предварительное решение об отнесении Huawei и ZTE к компаниям, несущим в себе угрозу госбезопасности США, было сформулировано в ноябре 2019 года. Теперь оно утверждено и вступает в силу немедленно.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Похожие новости
02.03.2020
Китайский эсминец навел невидимый лазер на самолет-разведчик США
22.04.2019
Французские БПЛА нанесли удар по прозападным силам в Триполи
07.12.2017
Смерть россыпью: почему Россия и США не спешат списывать кассетные бомбы
20.04.2016
Символ космического лидерства СССР превратился в символ застоя
20.07.2012
«Год назад мы вернулись в научный космос»
11.02.2010
Украина поделила с Китаем четвертое место по количеству пусков ракет-носителей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.07 06:51
  • 28
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 04.07 06:37
  • 4
Апокалипсис – выбираем подходящий
  • 04.07 06:24
  • 4
В Грузии объяснили недовольство мозаикой главного храма Вооруженных сил России
  • 04.07 06:11
  • 6
Как делают российские планшеты в Шуе
  • 04.07 05:29
  • 6
Скандалы советского военпрома: как конструкторские бюро устраивали разборки
  • 04.07 04:59
  • 6
Новое соперничество сверхдержав между Пекином и Вашингтоном: Китай наращивает ядерный арсенал (The New York Times, США)
  • 04.07 00:57
  • 4
Минобороны ЧР: «Мы займемся информацией о российских деньгах для Талибана* за убийство солдат НАТО» (Seznam zprávy, Чехия)
  • 04.07 00:56
  • 2
Экипажи по-флотски: для российских вертолётоносцев подбирают команды
  • 04.07 00:50
  • 1
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 04.07 00:46
  • 2
Украина начинает работу над созданием ударного беспилотника
  • 04.07 00:43
  • 3
Созданные по stealth-технологии объекты обнаружат по их радиолокационной тени
  • 03.07 20:58
  • 1
«Был посредник»: в США публикуют данные о «связи» талибов* с РФ
  • 03.07 20:25
  • 14
Страна (Украина): хотят ли русские воды. Почему украинские чиновники и генералы США заявляют о грядущем вторжении России
  • 03.07 17:05
  • 1
Сфера сертификации новых технологий в РФ проблематична и чересчур забюрократизирована, считает Медведев
  • 03.07 16:01
  • 6
«Терминатор-3»: гроза натовских солдат и бородатых инсургентов