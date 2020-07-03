Войти
Военно-промышленный курьер

Boeing 737 MAX снова будет летать

772
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

В США прошли сертификационные летные испытания Boeing 737 MAX, которые не эксплуатируются после того, как два самолета этой модели потерпели крушение.

Об этом, как передает ТАСС, заявили в Федеральном авиационном управлении (ФАУ) США и компании Boeing.

По словам чиновников, в течение нескольких дней тестировали изменения, связанные с автоматизированной системой управления полетом самолета.

Не уточняется, когда именно ФАУ озвучит свои выводы о том, насколько успешно прошли испытания. Подчеркивается, что эксплуатация модели будет разрешена лишь после подтверждения экспертами соответствия самолетов сертификационным стандартам.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Boeing-737
Компании
Boeing
Похожие новости
11.12.2017
США - Россия: шпионы догоняют разведчиков
07.02.2013
Poseidon - патрульный самолет ВМС США
04.02.2013
«Суперджет» из топора
13.09.2011
В третью серию патрульных самолетов P-8A Poseidon ВМС США войдут 11 машин
22.04.2008
Глава комитета начальников штабов ВС Индии предостерег Вашингтон против попыток вторжения в индийскую оборонную сферу
01.03.2007
ОАК готовится к войне с "Боингом" Представлена производственная программа российских самолетостроителей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.07 06:51
  • 28
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 04.07 06:37
  • 4
Апокалипсис – выбираем подходящий
  • 04.07 06:24
  • 4
В Грузии объяснили недовольство мозаикой главного храма Вооруженных сил России
  • 04.07 06:11
  • 6
Как делают российские планшеты в Шуе
  • 04.07 05:29
  • 6
Скандалы советского военпрома: как конструкторские бюро устраивали разборки
  • 04.07 04:59
  • 6
Новое соперничество сверхдержав между Пекином и Вашингтоном: Китай наращивает ядерный арсенал (The New York Times, США)
  • 04.07 00:57
  • 4
Минобороны ЧР: «Мы займемся информацией о российских деньгах для Талибана* за убийство солдат НАТО» (Seznam zprávy, Чехия)
  • 04.07 00:56
  • 2
Экипажи по-флотски: для российских вертолётоносцев подбирают команды
  • 04.07 00:50
  • 1
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 04.07 00:46
  • 2
Украина начинает работу над созданием ударного беспилотника
  • 04.07 00:43
  • 3
Созданные по stealth-технологии объекты обнаружат по их радиолокационной тени
  • 03.07 20:58
  • 1
«Был посредник»: в США публикуют данные о «связи» талибов* с РФ
  • 03.07 20:25
  • 14
Страна (Украина): хотят ли русские воды. Почему украинские чиновники и генералы США заявляют о грядущем вторжении России
  • 03.07 17:05
  • 1
Сфера сертификации новых технологий в РФ проблематична и чересчур забюрократизирована, считает Медведев
  • 03.07 16:01
  • 6
«Терминатор-3»: гроза натовских солдат и бородатых инсургентов