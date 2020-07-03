Boeing 737 MAX снова будет летать

В США прошли сертификационные летные испытания Boeing 737 MAX, которые не эксплуатируются после того, как два самолета этой модели потерпели крушение.

Об этом, как передает ТАСС, заявили в Федеральном авиационном управлении (ФАУ) США и компании Boeing.

По словам чиновников, в течение нескольких дней тестировали изменения, связанные с автоматизированной системой управления полетом самолета.

Не уточняется, когда именно ФАУ озвучит свои выводы о том, насколько успешно прошли испытания. Подчеркивается, что эксплуатация модели будет разрешена лишь после подтверждения экспертами соответствия самолетов сертификационным стандартам.