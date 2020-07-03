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Военное обозрение

В сети показали, как зарубежную копию автомата Калашникова разорвало при стрельбе

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Источник изображения: topwar.ru

Не так давно в сети выходила серия роликов, посвящённых наиболее худшим копиям (лицензионным и нелицензионным) автоматов Калашникова. В число наиболее небезопасных в первую очередь для самого стрелка вошли китайские версии советских автоматов.

По-настоящему слабым местом ряда зарубежных «Калашниковых» является вариант стрельбы длинными очередями. Механизм стрелкового оружия зарубежного производства таков, что зачастую даёт сбой, который приводит к следующему эффекту: патрон досылается в патронник в момент, когда автомат ещё не успел «отработать» предыдущий боеприпас. В ряде случаев это приводит буквально к разрыву в районе ствольной коробки. Одной из причин называется некачественный металл, используемый при производстве оружия.

Именно такой вариант продемонстрирован на видео.

Стрельба ведётся из положения стоя. Уже через 3-4 секунды после начала стрельбы длинной очередью оружие буквально разносит в руках стреляющего.

В своё время в Китае наладили массовый выпуск автоматов «Тип 56». Это лицензионная копия. Этот клон автомата Калашникова производится до сих пор. В то же время, стали появляться нелицензионные копии прославленного советского оружия, которые многие, по привычке, называют «китайскими», хотя появляются они в самых разных странах, включая Иран и отдельные государства Африки.

То, из чего в данном случае ведётся стрельба, не выглядит как лицензионная версия АК - "Тип-56". Копию АК разорвало при стрельбе:


Один из пользователей предположил, что в патронах "подкинута взрывчатка".

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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Китай
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
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