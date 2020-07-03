«Был посредник»: в США публикуют данные о «связи» талибов* с РФ

NYT назвала "посредника" между военными России и талибами*

Спецслужбы США подозревают некоего наркоторговца в посредничестве между военными разведчиками РФ и афганскими боевиками, пишет The New York Times в новой статье о связи россиян с талибами*. При этом ранее и в США, и в России называли информацию о подобных контактах недостоверной.

По мнению американских спецслужб, посредником между военными разведчиками РФ и боевиками афганского движения «Талибан» (запрещенная в России организация) был некий наркоторговец Рахматулла Азизи, пишет в новой статье The New York Times со ссылкой на свои источники.

Журналисты отметили, что именно Азизи мог передавать талибам деньги в качестве вознаграждения за убийство военнослужащих Соединенных Штатов и солдат из международного воинского контингента в Афганистане, о чем ранее писала NYT. В статье указано, что связь с наркоторговцем поддерживали представители так называемого подразделения 29155 военной разведки РФ.

По данным издания, полгода назад афганская разведывательная служба провела в офисах в Кабуле и Кундузе обыски, целью которых, как утверждает замглавы провинциального совета Кундуза Сафиуллы Амири, был Азизи. Он подчеркнул, что никому не известно, чем «посредник» занимался в стране.

По информации NYT, спецслужбам удалось выйти на след Азизи и задержать некоторых его родственников, но, тем не менее, сам он, предположительно, скрывается в России.

При этом накануне президент США Дональд Трамп заявил, что многие в американской разведке вовсе отрицают существование "сговора" России с талибами.

"Из того, что я слышал, а слышу я хорошо, многие люди в разведке считают, что этого вообще не было. Я думаю, что это просто обман со стороны газет и демократов. Я согласен с людьми из разведки. Если бы это происходило, то и русские услышали бы об этом, и другие причастные услышали бы об этом", - сказал Трамп в эфире телеканала Fox Business.

Вице-президент США Майк Пенс также сообщил, что его не информировали о «сговоре» России с талибами, наличие которого отрицают и в Москве, и в администрации американского лидера, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

При этом телеканал CNN со ссылкой на многочисленные источники утверждает, что американская разведка все реже докладывает Дональду Трампу о российских угрозах, поскольку он отрицательно относится к таким сообщениям.

«По словам одного бывшего высокопоставленного сотрудника разведки, у помощников президента было одно простое правило: никогда не касайся России», - утверждают на телеканале. Если в докладе были сообщения о России, Трамп часто «взрывался, требуя сообщить, почему они (работники спецслужб) продолжают сосредотачиваться на России», отмечают журналисты.

Обсуждение этого вопроса началось после того, как газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью о том, что российская военная разведка предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. В публикации утверждалось, что президенту США сообщили об этом.

После этого в новой статье журналисты со ссылкой на три источника сообщили, что официальные лица США перехватили электронные данные о финансовых переводах на счет, связанный с талибами, с банковского счета, который якобы находится под контролем военной разведки РФ. В NYT утверждают, что этот факт стал одним из доказательств предложений России о вознаграждении боевикам в Афганистане за убийство американских военных.

После появления первой публикации российское посольство в США сообщило, что дипломаты начали получать угрозы из-за этой статьи, и потребовало от американских властей адекватной реакции. МИД РФ назвал сообщения газеты фейком. Трамп, в свою очередь, назвал статью "заказной" и подчеркнул, что разведка Соединенных Штатов не посчитала информацию The New York Times заслуживающей доверия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию, назвал эти утверждения ложью.

На вопрос журналистов, поднимал ли Трамп этот вопрос с главой РФ Владимиром Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.

По словам советника Трампа по национальной безопасности Роберта О'Брайена, решение не сообщать Дональду Трампу разведданные о "сговоре РФ с талибами" приняла высокопоставленная сотрудница ЦРУ, поскольку для этого не доставало подтверждающих сведений.

"Человек, который на раннем этапе принял решение не докладывать (о полученных сведениях) президенту в Овальном кабинете, - это карьерный, высокопоставленный гражданский сотрудник ЦРУ. Она приняла это решение, потому что у нее не было уверенности в полученной развединформации", - уточнил советник главы Белого дома.

Лидия Мисник

* Организация запрещена в России