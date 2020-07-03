ВВС Бразилии получили третий самолет ВТА KC-390 "Миллениум"

ЦАМТО, 2 июля. Бразильская компания Embraer 27 июня после завершения процедуры приемки передала ВВС Бразилии третий самолет военно-транспортной авиации KC-390 "Миллениум".

Самолет с р.н. FAB-2855 приземлился на авиабазе в Анаполисе в 16:35 по местному времени.

Процедура приемки нового KC-390 проходила в период с 4 мая по 26 июня 2020 года. В ней приняли участие Летно-исследовательский и испытательный институт (Flight Research and Testing Institute – IPEV), Координационная комиссия по боевой авиации ВВС Бразилии (COPAC – Comissao Coordenadora do Programa Aeronave de Combate), Группа мониторинга и контроля (GAC-PAC), Институт по содействию торговле и промышленной координации (IFI) и др.

Новый самолет войдет в состав 2-го авиакрыла 1-й группы транспортной авиации (1 Grupo de Transporte de Tropa – 1 GTT), сформированной в 2018 году в Анаполисе.

Как планируется, в ближайшее время новый KC-390 приступит к выполнению задач, для которых уже используются два других самолета. В частности, в настоящее время авиатехника применяется для перевозки пациентов и оборудования для борьбы с пандемией COVID-19.

Как сообщал ЦАМТО, в мае 2014 года Координационная комиссия по боевой авиации ВВС Бразилии (COPAC) подписала с компанией Embraer контракт на поставку в течение десяти лет 28 самолетов KC-390 и начальную логистическую поддержку. Стоимость соглашения оценивается в 7,25 млрд. риалов (3,26 млрд. долл. на момент подписания). В том же месяце было подписано изменение к контракту, предусматривающее поставку двух опытных образцов стоимостью 72,86 млн. риалов. Самолеты собираются на предприятии в Гавиао Пейшоту (шт.Сан-Пауло). Новые KC-390 заменят турбовинтовые C-130/KC-130 "Геркулес", состоящие на вооружении с 1960-ых гг.

KC-390 предназначен для транспортировки войск и грузов, десантирования, дозаправки топливом в воздухе самолетов и вертолетов, проведения поисково-спасательных операций, медицинской эвакуации, пожаротушения, а также поддержки гуманитарных миссий. Имеется возможность оборудовать самолет контейнерами с электронно-оптическими / инфракрасными средствами наблюдения для применения в поисково-спасательных операциях.

Первый опытный образец KC-390 выполнил первый полет 3 февраля 2015 года. 9 октября 2018 года начались летные испытания первого серийного KC-390. Первый самолет KC-390 (р.н. FAB 2853) был передан ВВС Бразилии 4 сентября 2019 года, второй – 13 декабря 2019 года.

В августе 2019 года Embraer заключила первый экспортный контракт на поставку пяти самолетов KC-390 ВВС Португалии. Планируется, что их поставки начнутся в 2023 году.

KC-390 может транспортировать 26 т груза, развивать максимальную скорость 470 узлов (870 км/ч), применяться на грунтовых или поврежденных ВПП. Дальность полета с 23 тоннами груза – 1380 морских миль (2556 км), перегоночная дальность с внутренними баками – 4640 морских миль. Практический потолок составляет 11 км. KC-390 оснащен двумя турбореактивными двухконтурными двигателями (ТРДД) V2500-E5 компании International Aero Engines, новейшей авионикой, задней рампой, усовершенствованной системой обработки грузов, РЛС "Габбиано" группы Leonardo. Типичная полезная нагрузка включает 80 военнослужащих или 66 парашютистов; три бронеавтомобиля типа Humvee или один многоцелевой вертолет UH-60 "Блэк Хок"; две ББМ M-ATV или одна ББМ "Боксер", "Страйкер", БМП-3 или AMV. Самолет может быть оснащен съемными внутренними топливными баками и подкрыльевыми контейнерными системами дозаправки, принимать топливо от других заправщиков.