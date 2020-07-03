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ЦАМТО

Парашютисты-спасатели ЦВО получили новейшие парашютные системы

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Арбалет-2
Парашютная система специального назначения "Арбалет-2".
Источник изображения: http://www.arms-expo.ru/

ЦАМТО, 2 июля. Военные парашютисты-спасатели авиационных частей ЦВО получили на вооружение по гособоронзаказу новейшие парашютные системы специального назначения "Арбалет-2" и спортивные парашюты "Мальва-24".

"Получено более 20 комплектов парашютных управляемых систем специального назначения "Арбалет-2", а также парашюты "Мальва-24", которые предназначены для обеспечения точного приземления, что очень важно при спасении космонавтов", – рассказал журналистам начальник поисково-спасательной и парашютно-десантной службы объединения ВВС и ПВО Центрального военного округа подполковник Евгений Солнцев. Кроме того, он добавил, что данные парашютные системы позволяют выполнять прыжки на неподготовленные площадки, в лесистые участки местности, а также на водную поверхность.

Напомним, что 11 октября 2018 года в 11:40 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг после аварийной ситуации при запуске "Союза МС-10" к МКС приземлились в Казахстане возле города Джезказган. На второй минуте старта ракеты "Союз" к МКС произошла авария носителя. Первыми на месте посадки экипажа прибыли российские военные парашютисты-спасатели ЦВО, сообщает пресс-служба округа.

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