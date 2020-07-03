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ЦАМТО

В 2020 году в Военную академию РВСН поступило свыше 15 учебно-тренировочных средств

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Военная академия РВСН имени Петра Великого
Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. В Балашихе академии выделили 120 га и готовы предоставить еще, если понадобится. Фото автора.
Источник изображения: НВО

ЦАМТО, 2 июля. Академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого продолжает активную работу по развитию своей инфраструктуры.

Продолжается наращивание учебно-материальной базы из современных учебно-тренировочных средств (УТС). В 2020 году в Военную академию РВСН поступило свыше 15 современных УТС для обучения курсантов и слушателей навыкам профессиональной работы на современных образцах вооружения, с которыми им придется работать в войсках.

При обучении на данных тренажерах военнослужащий сможет почувствовать все преимущества управления огромными агрегатами с использованием автоматизированной системы, работа которой основана на облегчении управления, контроле работы двигателя и расстояния при движении в колоннах, благодаря работе датчиков, показывающих ускорение агрегата, его крены и многие другие параметры.

Поступление современных учебно-тренировочных средств в РВСН будет продолжаться в соответствии с планом поставок, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
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