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Специалисты Военной академии РВСН примут участие более чем в 150 мероприятиях МВТФ "Армия-2020"

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Военная академия РВСН имени Петра Великого
Военная академия РВСН имени Петра Великого.
Источник изображения: © РИА Новости, Павел Герасимов

ЦАМТО, 2 июля. Специалисты Военной академии РВСН примут активное участие более чем в 150 мероприятиях научно-деловой программы форума "Армия-2020".

Прежде всего, это участие профессорско-преподавательского состава в брифингах, конференциях и деловых встречах на стендах экспозиции форума.

На них будут обсуждаться приоритетные направления развития военной науки, техники и технологий в интересах создания научно-технического задела для разработки вооружения, военной и специальной техники, организации эффективного взаимодействия предприятий и организаций ОПК страны, научно-исследовательских и образовательных организаций, внедрение инновационных разработок, технологий и материалов в существующие и перспективные системы вооружения.

Кроме того, интересным и важным на форуме станет круглый стол по линии академии "Информационные технологии и искусственный интеллект в системе военного образования: тенденции и инновации". Филиал Военной академии РВСН проведет круглый стол на тему "Применение новых инфокоммуникационных технологий и средств связи в РВСН".

Из новинок на демонстрационных площадках специалисты академии представят возможности агрегатов подвижного технического пункта управления, машин контроля проведения работ на ракетном вооружении и дежурной смены охраны и обороны, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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