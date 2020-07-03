В США обсуждается «загадочная» ночная тренировка с участием вертолётов и конвертопланов

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В США обсуждается «загадочная» тренировка, в которой были задействованы средства авиации. Сообщается о том, что в районе населённых пунктов вдоль побережья штата Орегон ночью (по местному времени) 1 июля пролетела группа вертолётов и конвертопланов Osprey на достаточно малой высоте – около 20-30 м.

Из сообщения в американской блогосфере:

Это было достаточно неожиданно. Среди ночи – большая группа вертолётов и других летательных аппаратов. Многие горожане теперь говорят об этом. Когда послышался гул, я подумал, что летит «Чинук». Это было так громко, что взволновало множество людей.

В издании The Drive со ссылкой на эксперта сообщается о том, что средства авиации двигались на высоких скоростях. Из материала:

Вертолётов было несколько. Люди, которые живут в том районе, сообщают, что их дома буквально сотрясались от гула. Также местные жители говорят, что никогда не видели, чтобы вертолёты летали так низко и быстро.

В том же материале отмечается дополнительный нюанс тренировок: в Орегоне и других штатах северо-запада США нет авиационных подразделений с конвертопланами «Оспри». Ближайшая к этим местам база с конвертопланами расположена на юге Калифорнии. При этом отмечается, что в своё время конвертопланы перебрасывались в район Орегона для проведения тренировочной десантной операции. На этот раз о высадке десанта очевидцы не сообщают.

«Загадочности», как об этой операции говорят в американской прессе и блогосфере, добавляет то, что пока Пентагон не прокомментировал учений, которые разбудили тысячи жителей прибрежной зоны Орегона.

Военный департамент штата Орегон и вовсе отказался от комментариев даже для американских журналистов, отметив лишь, что все средства авиации, находящиеся на базах в штате, к 23:00 находились на земле.

Через некоторое время в СМИ США появились заявления о том, что на конец июня-начало июля на северо-западе Соединённых Штатов были запланированы тренировки вертолётов "в районе атомных объектов страны". В частности, речь идёт о тренировках в районе АЭС Колумбия (штат Вашингтон). Однако эта станция находится достаточно далеко от тихоокеанского побережья.