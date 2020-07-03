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Интерфакс-АВН

Российские ученые научились обнаруживать созданные по stealth-технологии объекты по их радиолокационной тени

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Бомбардировщик США B-2A и истребитель F-35
Бомбардировщик США B-2A и истребитель F-35.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Matthew Plew/Planetpix

Москва. 2 июля. ИНТЕРФАКС - АО "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца", входящий в АО "РТИ" представил новый способ селекции движущихся объектов, изготовленных по "стелс"-технологии, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе компании.

"Метод основан на анализе радиолокационной тени (РЛТ) наблюдаемого объекта. В рамках разработки нового способа в АО "РТИ" провели оценку возможности использования анализа радиолокационной тени методом синтезирования апертуры движущихся объектов, возникающих на этапе картографирования местности", - говорится в сообщеии.

В результате ученым удалось представить новую модель расчета РЛТ движущегося объекта и показать, что рассматриваемый способ прост в реализации и может быть использован в качестве дополнительного признака при проведении селекции движущихся объектов.

"Разработанный способ наблюдения "невидимых" объектов, изготовленных по технологии "стелс", - это результат совместной работы нескольких образовательных учреждений, предприятий оборонно-промышленного комплекса и малого бизнеса. У нас получилась жизнеспособная кооперация", - заявил заместитель генерального директора по разведывательно-информационным системам АО "РТИ" Кирилл Макаров.

Новый способ обеспечивает снижение уровня ошибок пеленгации. Предложенная структурная схема многоканального радиолокатора синтезированной апертуры (РСА) обеспечивает "единовременное формирование радиолокационного изображения с высокой разрешающей способностью, селекцию движущихся объектов на борту малогабаритного летательного аппарата и прием-передачу данных на пункт управления в реальном времени".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
РТИ ОАО
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1 комментарий
№1
03.07.2020 02:40
...анализа радиолокационной тени методом синтезирования апертуры движущихся объектов, возникающих на этапе картографирования местности...
Высотник Су-34 нужен для постоянного снимка поверхности Земли и определения там тени обьекта, независимо выше или ниже его относительно утенка, или связь супернадежную с КА ДЗЗ. Теоретически можно с НО по американски запускать спутники типа  с МКС(на днях опять).
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