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Немецкое Командование специальных операций будет реорганизовано из-за "правого экстремизма"

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Министр обороны Германии Крамп-Карренбауэр и генеральный инспектор (командующий) германского Бундесвера генерал Эберхард Зорн 1 июля 2020 года объявили о "далеко идущем реформировании" Командования специальных операций Бундесвера (Kommandos Spezialkräfte - КSK) в связи с "многочисленными случаями правого экстремизма" среди личного состава Командования.

Бойцы Командования специальных операций германского Бундесвера (Kommandos Spezialkräfte - КSK) (с) министерство обороны Германии

Министр обороны Германии Крамп-Карренбауэр заявила, что "после многочисленных предполагаемых случаев правого экстремизма и отсутствия конституционной лояльности с 2017 года Командование [KSK] частично стало сепаратным [от военного руководства]". "Нездоровое понимание элитарности" привело к "токсичной культуре лидерства" для личного состава KSK. "Командование спецназа было очень больно". В частности, было заявлено, что относительное число военнослужащих с "правоэкстремистскими" взглядами в KSK в пять раз больше, чем в Бундесвере в целом, и что расследуются обстоятельства пропажи из Командования 85 тысяч патронов и 62 кг взрывчатых веществ.

29 мая 2020 года министр обороны создала рабочую группу по реформированию KSK, которую возглавляет генеральный инспектор Бундесвера. Министерская рабочая группа представила свой отчет министру 30 июня, и в соответствии с предложениями группы министром обороны и командованием Бундесвера были приняты в общей сложности 60 мер по реформированию KSK.

В частности, сообщается,что расформирована 2-я рота специального назначения KSK, которая отметилась скандальной "правой вечеринкой" в апреле 2017 года (понятно, в честь чего). Остальные три роты специального назначения Командования сохранены.

В KSK вводятся новые должности заместителей командира батальона и сержантов (видимо, "по политическому воспитанию"), будет усилен контроль по отбору кадров, а также контроль за взглядами резервистов. Одновременно принят ряд мер по "деэлитизации" Командования - в частности, подготовка личного состава KSK будет объединена с общеармейской, а не будет отдельной, как было до сих пор. Вводится система ротации на офицерских и сержантских должностях, с ограничением времени пребывания в них. Личный состав будет ротироваться между ротами. Ужесточен контроль за хранением и расходованием боеприпасов.

В конце октября рабочая группа должна представить министру обороны ФРГ промежуточный отчет о принятых мерах и их результативности.

Со стороны bmpd напомним, что германское командование специальных операций (Kommando Spezialkräfte - KSK) было создано в 1996 году, изначально на основе части личного состава 25-й воздушно-десантной бригады Бундесвера, рот специального назначения воздушно-десантных бригад и рот глубинной разведки корпусного подчинения. С 2001 года KSK на правах соединения бригадного уровня входит в состав германской дивизии специальных операций (Division Spezielle Operationen), в 2014 году преобразованной в дивизию быстрого реагирования (Division Schnelle Kräfte). Управление KSK находится в Кальве (земля Баден-Вюртемберг). В оперативном плане KSK, входящее в состав дивизии быстрого реагирования, подчинено созданному в апреле 2012 года Отделу специальных операций (Abteilung Spezialoperationen) Объединенного оперативного командования Бундесвера (Einsatzfiihrungskommando, ООК, дислокация около Потсдама, земля Бранденбург).

Сейчас численность KSK определяется в 1100 военнослужащих. Организационно оно включает штаб; роту штабную и снабжения; четыре роты специального назначения (Kommandokompanie - с 1-й по 4-ю); роту специальной разведки (статус неясен); специальную роту (Spezialkommandokompanie - фактически рота РЭБ); роту связи; роту поддержки; службу военных переводчиков; психологическую службу; медицинский центр; центр обучения и испытаний; отдел перспективного развития.

Считается, что рота специального назначения имеет около 100 военнослужащих и состоит из управления и пяти специализированных взводов: наземного, парашютного, амфибийного, горно-арктического и снайперского. Каждый взвод (Kommandozug) состоит из четырех отделений (групп - Kommandotrupp) численностью по четыре-шесть человек.

Бывший в 2000-2003 годах командующим KSK бригадный генерал Райнхард Гунцель, выйдя в отставку в 2005 году, издал в соавторстве с другими авторами книгу, в которой заявлял, что сверхинтенсивной физической и боевой подготовкой он ставил целью привить бойцам KSK "дисциплину спартанцев, римлян, солдат Waffen SS и традиции дивизии вермахта Brandenburg".

Подробнее с историей и структурой KSK желающие могут ознакомиться в изданной в 2016 году Центром анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) книге "Между миром и войной: силы специальных операций".

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