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Интерфакс-АВН

Сенат США отклонил поправку о выводе войск из Афганистана

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Военнослужащие ВС США
Военнослужащие ВС США в Афганистане.
Источник изображения: www.defense.gov

Вашингтон. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Сенат США отклонил попытку сенатора-республиканца Рэнда Пола включить предложение о выводе американских войск из Афганистана в законопроект об оборонной политике.

60 сенаторов выступили против предлагаемой Полом поправки, а 33 поддержали ее.

Поправка предусматривала вывод войск из Афганистана в течение года и выплату военным премии в размере $2,5 тыс.

"Наша поправка окончательно и бесповоротно положит конец войне в Афганистане", - заявлял Пол.

Тем временем сенатор-республиканец Джеймс Инхоф призвал сенаторов проголосовать за отмену поправки, заявив, что она не является "лучшим способом" положить конец войне в Афганистане.

"Поправка предписывает вывод войск из Афганистана на основе календаря, а не на основании выполнения условий", - сказал Инхоф.

В феврале администрация Трампа подписала соглашение с талибами, согласно которому к середине июля американские войска сократят свое присутствие до 8тыс.600 человек при условии, что движение "Талибан" (запрещено в РФ) будет соблюдать соглашение.

Между тем, в конце июня газета The New York Times опубликовала статью, в которой сообщала со ссылкой на неназванных американских официальных лиц, что российская военная разведка якобы предлагала талибам вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане. По информации издания, это происходило в разгар переговоров о мирном урегулировании афганского конфликта.

Авторы статьи утверждали, что президенту США Дональду Трампу доложили об этих выводах разведки еще в марте 2020 года, однако, как говорилось в материале, тот пока не решил, как следует реагировать. Аналогичную информацию опубликовала газета The Washington Post. По ее данным, в результате сговора погибли несколько американских военнослужащих.

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Страны
Афганистан
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
2020-й год
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