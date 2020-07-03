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Известия.ru

В Германии из-за экстремистских настроений распустили роту спецназа

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Источник изображения: Фото: TASS/Imago/Max Kovalenko

Роту отряда специального назначения (KSK) бундесвера распустили в Германии из-за участившихся случаев правоэкстремистских настроений среди служащих подразделения. Об этом сообщила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в среду, 1 июля.

По ее словам, с апреля 2017 года в KSK бундесвера участились подозрения на правоэкстремистские настроения и недостаточную верность конституции. Министр отметила, что ранее во время обысков у одного из служащих подразделения обнаружили внушительные объемы боеприпасов, оружия, взрывчатки и антиконституционных материалов.

В связи с этой находкой власти намерены провести полную инвентаризацию вооружения и средств коммуникации. По словам Крамп-Карренбауэр, следователи пока не могут установить, куда были направлены, как использованы или где хранятся 37 тыс. боеприпасов, а также 62 кг взрывчатки.

Кроме того, на фоне растущих подозрений была создана рабочая группа под управлением генерального инспектора бундесвера, которая занялась анализом экстремистских тенденций в KSK. Группа должна выработать предложения по реформированию структуры, позволяющие пресекать правый экстремизм в подразделении.

При этом министр призвала рассматривать расформирование роты «не как наказание, а как второй шанс на исправление ситуации». Она отметила, что подавляющее большинство служащих и работников бундесвера придерживаются ценностей основного закона и защищают его.

«Специальным силам особенно важно иметь твердое доверие не только политического и военного руководства, но также парламента как его работодателя и общества в целом. Этому основополагающему доверию последовательно угрожают подозрения на правый экстремизм в KSK», — цитирует «РИА Новости» Крамп-Карренбауэр.

Министр обороны добавила, что KSK не может оставаться в том виде, в котором существует сейчас. Подразделение, по ее мнению, лучше интегрировать в бундесвер. Также сообщается, что выполнение международных операций данной структурой прекращается, задачи KSK возьмут на себя другие подразделения.

В октябре прошлого года стало известно, что в США сатанисты получили разрешение собираться в элитной военно-морской академии страны. По словам представителя академии коммандера Аланы Гарас, речь идет не о «черных мессах», а только о собраниях студентов-сатанистов для обсуждения общих тем.

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