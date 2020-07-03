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Вестник Мордовии

Какие недостатки у модернизированного в Донецке "сверхзащищенного" Т-64БВ

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

Появление на параде в Донецке модернизированного в непризнанной Республике Т-64БВ вызвало большой интерес. Этот танк прозвали "непробиваемым".

В самом деле, его хорошо укрепили блоками динамической защиты. Также позаботились о моторно-трансмиссионном отделении, закрыв его от ударов сверху.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Правда, сама "реактивная броня" - еще первого поколения и поэтому уже не столь эффективна против тандемных боеприпасов украинских противотанковых управляемых ракет.

При возросшей массе мощность двигателя осталась прежней -700 л.с.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Еще одним большим недостатком можно считать отсутствие современного ночного прицела. Имеющийся видит на расстояние меньше километра, он легко засвечивается различными помехами. Противники - танки Т-64БВ и Т-80БВ ВСУ - в настоящее время стали комплектоваться тепловизионными прицелами 1К13МБТ, способными обнаруживать цели в ночных условиях на расстоянии в 5000 м и распознавать их на дистанциях 25000 м.

Пока, к сожалению, ничем таким народная милиция ДНР похвастать не может.

Дмитрий Лемешко

Парад Победы в Донецке 24.06.2020

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Т-80
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