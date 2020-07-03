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Военное обозрение

Взамен российским: новые двигатели усилят китайские транспортники

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Источник изображения: topwar.ru

С момента начала эпидемии COVID-19 китайские транспортные самолеты Yun-20 неоднократно выполняли миссии за рубежом, постоянно перевозя медицинские грузы в Пакистан, Таиланд и другие страны. Недавно он совершил свой первый полет в Россию, чтобы доставить почетный караул НОАК для участия в военном параде на Красной площади. Как считают в КНР, Yun-20 в будущем значительно повысит боеспособность войск НОАК.

Со слов издания China Military, современная война характеризуется растянутостью зон боевых действий. В связи с этим резко повышается значение сил быстрого реагирования, которые необходимо перевозить на большие расстояния. В этой ситуации не обойтись без тяжелых транспортных самолетов, от ТТХ которых в итоге зависит общая боеспособность.

В настоящее время Yun-20 имеет максимальную взлетную массу 220 тонн и предельную грузоподъемность в 66 тонн. Скорость Yun-20 более чем в три раза превышает скорость высокоскоростных железнодорожных поездов и более чем в 20 раз – морских перевозок. Он может собрать войска в единый кулак в кратчайшие сроки.

Как пояснил военный эксперт Чэнь Хун, самолет имеет потенциал дальнейшего развития. С его слов, Yun-20 в настоящее время оснащен российскими двигателями Д-30КП-2. При этом он ожидает, что в будущем они будут заменены на WS-20 – отечественные реактивные силовые установки нового поколения, способные обеспечить более чем 15 тонн тяги (у Д-30КП-2 – 12 кгс на взлетном режиме).

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Страны
Китай
Пакистан
Россия
Таиланд
Продукция
WS-10
Д-30КП
Су-22
Проекты
Медицина
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1 комментарий
№1
03.07.2020 10:19
Почему китайцы не выбрали ПС-90, как у новой версии Ил-76, хотя бы и как промежуточный вариант?
0
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