«Держитесь подальше»: сирийские МиГ-29 не спасут от израильских ударов, считает Forbes

Источник изображения: topwar.ru

Модернизированные реактивные истребители МиГ-29, которые сирийские ВВС получили от России, могут улучшить их устаревший авиапарк. Однако их появление вряд ли спасет Сирию от продолжающихся израильских воздушных ударов.

Данное мнение высказывает издание Forbes, оперируя заявлениями Дамаска и Москвы о передаче двух партий усовершенствованных МиГ-29. При этом высказываются сомнения, действительно ли эти «посылки» предназначались Башару Асаду, а не Халифу Хафтару.

По мнению издания, если самолеты пополнили сирийский авиапарк, то это бы стало неплохим подспорьем для местного воздушного флота, который «крайне подустал и пребывает в плохом состоянии после почти десятилетия войны и бесчисленных бомбардировок по всей стране».

Но даже если Сирия получила новые и модернизированные МиГ-29, эти самолеты вряд ли смогут помешать Израилю, пользующемуся относительной безнаказанностью, продолжать наносить авиаудары

- пишет Forbes, указывая, что ЦАХАЛ за всё время бомбардировок потерял лишь один истребитель. И то тогда пилотом была допущена «профессиональная ошибка», которая обернулась для сирийской ПВО везением.

МиГ-29 не спасут даже приданные им весьма грозные ракеты класса «воздух-воздух» Р-77 - российский эквивалент американской AIM-120 AMRAAM. При этом приводится мнение британского военного эксперта Джастина Бронка. С его слов, израильские самолеты имеют гораздо более современное и сложное оборудование, системы вооружения и оборонительные средства, «чем их сирийские коллеги», а пилоты обладают лучшей подготовкой.

Даже если они [МиГ-29] оснащены Р-77, я бы посоветовал сирийским экипажам держаться подальше от израильских ударников!

- резюмирует Бронк.