Замглавы ИКИ РАН по проекту "Спектр-РГ" Михаил Павлинский умер на 61-м году жизни

Ведущий научный сотрудник института Алексей Вихлинин написал в соцсетях, что Павлинский был одним из тех, кто выполнял большую часть работы для "Спектра-РГ"

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Заместитель директора Института космических исследований (ИКИ) РАН по проекту "Спектр-РГ" Михаил Павлинский умер 1 июля на 61-м году жизни. Об этом в Twitter написал ведущий научный сотрудник института Алексей Вихлинин.

"Печальные новости из Москвы. Миша Павлинский скончался сегодня утром", - написал Вихлинин.

По словам ученого, Павлинский был одним из тех, кто выполнял большую часть работы для "Спектра-РГ", особенно в критические ранние годы. "Без Миши "Спектр-РГ" не случился бы", - отметил Вихлинин.

В Институте космических исследований подтвердили ТАСС эту информацию. Павлинский был научным руководителем телескопа ART-XC, установленного на российской обсерватории "Спектр-РГ".

Смерть Павлинского является громадной потерей не только для его семьи, друзей, но и для всей экспериментальной космической астрофизики, рассказал ТАСС научный руководитель проекта, академик РАН Рашид Сюняев. "Это громадная потеря для его семьи, друзей, всех коллег по работе, нашего отдела астрофизики высоких энергий в ИКИ, всей российской и мировой экспериментальной космической астрофизики и космического приборостроения", - сказал он. Ученый рассказал, что Павлинский работал до последнего дня своей жизни, обрабатывая данные рентгеновского телескопа АРТ-ХС, установленного на борту "Спектра-РГ". "Миша видел, насколько хорошо работает в космосе этот замечательный инструмент, лучший в сорокалетней истории отечественной рентгеновской астрономии", - отметил академик.

Космический аппарат "Спектр-РГ" был разработан в АО "НПО Лавочкина" (входит в Роскосмос). Он создан с участием Германии в рамках Федеральной космической программы России по заказу Российской академии наук. Обсерватория сканирует небо в широком энергетическом диапазоне с высокой чувствительностью и угловым разрешением. Она была выведена в космос в июле 2019 года, а в конце октября прошлого года успешно достигла рабочей орбиты, расположенной в точке L2.

Это второй аппарат из линейки "Спектров", который должен занять место "Спектра-Р" (его миссия завершена) в статусе единственного российского научно-космического проекта. На его борту размещено два рентгеновских телескопа: российский ART-XC и германский eROSITA. Оба прибора завершили первый обзор неба в июне.