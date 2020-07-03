Итоги потерь? Турция отказывается продавать беспилотники Bayraktar

Источник изображения: topwar.ru

Анкара готова экспортировать в Азербайджан только разведывательно-ударные беспилотники Anka. При этом активно применявшиеся в Сирии и Ливии БПЛА Bayraktar TB2 продать Баку не представляется возможным.

Запад не позволит?

Об этом сообщает азербайджанское издание Azeridefence, ссылаясь на заявление анонимного источника. С его слов, трудности в деле экспорта БПЛА типов Bayraktar TB2 и Karayel-SU обусловлены «начинкой» данных машин – «они оснащены компонентами, импортируемыми из-за рубежа».

В их число входит двигатель, система спутниковой связи и полезная нагрузка. Данная продукция выпускается в западных странах, которые должны дать разрешение при её передаче третьей стороне. Однако, как заявляет источник Azeridefence, прошлый опыт показывает, что добиться одобрения будет сложно.

Bayraktar активно использовался Анкарой при проведении боевых операций в Сирии и Ливии в текущем году. Судя по пестревшим на страницах турецкой и западной прессы заголовкам, беспилотник проявил себя «во всей красе». Как утверждалось, благодаря ударам с воздуха счет уничтоженных ЗРПК «Панцирь-С» шел на десятки.

Однако издание Defense Arabic, ссылаясь на Ment Defense, указывает, что всего, по данным турецких источников, «авиация Турции уничтожила девять систем этого типа за последние месяцы».

Источник изображения: topwar.ru

Такая лошадка нужна самому?

При этом, согласно экспертным оценкам Lostarmour, Анкара потеряла не менее 14 единиц Bayraktar TB2. Вполне возможно, что было уничтожено гораздо больше беспилотников. По крайней мере, в пиковый момент противостояния с войсками Асада заявлялось о развертывании форсированного производства БПЛА.

Как можно предположить, Турция на самом деле не желает продавать Азербайджану партию «Байрактаров» из-за того, что необходимо восполнить потери в их парке. Тем более, если учесть нарастающую эскалацию конфликта. Во всяком случае ранее проблем с экспортом данного БПЛА не возникало. Так, в октябре 2019 года, когда дело только шло к активным боям, завершилась поставка шести закупленных Украиной «Байрактаров».

Bayraktar, судя по опыту ведения боевых действий в Сирии и Ливии, является основной рабочей лошадкой турецкой авиации. Предлагающаяся Баку Anka применялась не столь интенсивно, хотя она гораздо массивнее и способна нести 200 кг полезной нагрузки при весе в 1600 кг (Bayraktar – 55 кг при массе в 650 кг). По всей видимости, «Байрактары» действительно до сих пор снаряжены «начинкой» западного производства. Вот только не это влияет на невозможность их экспорта, а желание пополнить данными машинами собственный парк.