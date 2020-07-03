«России предложить нечего… как и другим»: во Вьетнаме о замене истребителей МиГ-21

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Приобретение легкого перехватчика для замены давно «ушедших в отставку» МиГ-21 остается одной из самых сложных задач, стоящих перед Вьетнамской народной армией. Однако ситуация в этом плане выглядит как тупиковая.

Со слов вьетнамского издания VietDefense, Россия - традиционный для Ханоя поставщик реактивных самолетов - больше не выпускает истребители с одним двигателем.

Все их передовые истребители МиГ и Сухой являются двухмоторными

- отмечает СМИ.

Как указывает VietDefense, Соединенные Штаты продемонстрировали модель F-16 Block 70/72, доставив её в 2019 году во Вьетнам на оборонную выставку. Но возможности приобрести её не имеется, так как на данный момент Ханой в состоянии закупать у Америки только огнестрельное оружие и «нелетальное снаряжение».

Индия предложила HAL Tejas наряду со строительством логистических объектов во Вьетнаме.

Проблема здесь в том, что Tejas использует турбовентиляторный двигатель General Electric F404-GE-IN20 ... американского производства, который может вызвать возражения со стороны США по причинам, указанным выше

- поясняет издание.

Китайские однодвигательные истребители, такие как JF-17, по умолчанию не подходят.

Китайцы не будут продавать то, что, как они знают, в первую очередь предназначено для противодействия им, не без крайних уступок, которые Вьетнам явно не допустит

- считает VietDefense.

В итоге остается лишь шведский JAS-39 Gripen. Тем более, что он успел проявить себя: тайские истребители JAS-39 продемонстрировали свое превосходство над китайскими J-11A во время учебных боев. Однако следует принять во внимание, что вряд ли удастся совместить с «Грипенами» ракеты российского производства. Если же закупать западные аналоги, что придется основательно раскошелиться.

Подобным образом выглядит ситуация с другими европейскими одномоторными истребителями, такими как Eurofighter Typhoon и Dassault Rafale.