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Известия.ru

Экипажи по-флотски: для российских вертолётоносцев подбирают команды

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Для первых отечественных вертолетоносцев начали подбирать экипажи. Речь идет о двух универсальных десантных кораблях (УДК) проекта 23900 «Владивосток» и «Севастополь». На их борту будет находиться большая вертолетная группировка, а в состав команды, помимо моряков, войдут представители авиации и морпехи. Ожидается, что УДК заложат на российских верфях в нынешнем году, а к 2022-му их экипажи приступят к обучению, по окончании которого примут участие в приемке кораблей. Эксперты отмечают, что отечественный ВМФ сможет качественно подготовить матросов и офицеров для вертолетоносцев. Новые корабли займут место УДК «Мистраль», которые правительство Франции ранее из-за санкций отказалось передавать России.

Для первых отечественных вертолетоносцев начали подбирать экипажи. Речь идет о двух универсальных десантных кораблях (УДК) проекта 23900 «Владивосток» и «Севастополь». На их борту будет находиться большая вертолетная группировка, а в состав команды, помимо моряков, войдут представители авиации и морпехи. Ожидается, что УДК заложат на российских верфях в нынешнем году, а к 2022-му их экипажи приступят к обучению, по окончании которого примут участие в приемке кораблей. Эксперты отмечают, что отечественный ВМФ сможет качественно подготовить матросов и офицеров для вертолетоносцев. Новые корабли займут место УДК «Мистраль», которые правительство Франции ранее из-за санкций отказалось передавать России.

Крылатый экипаж

В настоящее время Главкомат ВМФ прорабатывает организационную структуру и штатное расписание экипажей будущих вертолетоносцев. В ходе этих работ предстоит выяснить число военных моряков, которые должны входить в команды, а также уточнить наименование должностей и квалификационные требования к специалистам. По итогам будет утверждено штатное расписание УДК, где пропишут количество офицерских, мичманских и матросских должностей, а также их специализацию, рассказали «Известиям» источники в Минобороны.

По словам собеседников издания, особое внимание уделят авиатехническим должностям. Квалификация должна соответствовать самым высоким требованиям, так как специалистам предстоит поддерживать боеспособность техники вдали от родных берегов и проводить ремонт любой сложности в стесненных условиях, имея ограниченный набор инструментов и аппаратуры.

Сами экипажи, по словам собеседников «Известий», укомплектуют к 2022 году. К этому сроку пропишут и учебную программу по подготовке команды. На ее разработку потребуется время, так как кораблей аналогичного класса в составе российского ВМФ пока нет, отметили источники издания.

Ранее сообщалось, что весной Минобороны подписало с керченским судостроительным заводом «Залив» контракт на постройку двух УДК на общую сумму около 100 млрд рублей.

Российский ВМФ справится с задачей подготовки экипажей для УДК в нужные сроки, считает бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов. Для этого не потребуется обучать офицеров и матросов многим сложным специальностям, которые есть, например, в штатном расписании АПЛ или крупных ракетных крейсеров. Дело в том, что там используются атомные реакторы, а также сложные гидроакустические приборы и разнообразные системы вооружения — от артиллерийских до ракетных и торпедных, отметил эксперт.

— Для этого нужны специализированные центры по подготовке экипажей АПЛ, которые есть у ВМФ, — сообщил «Известиям» Валентин Селиванов. — Экипажи УДК заранее соберут в казармах на берегу, где проведут теоретическое изучение корабля. Параллельно команда начнет выезжать на завод, где строится УДК, для закрепления знаний на практике. Также матросам и офицерам предстоит принять участие в заводских и государственных испытаниях, на которых отрабатывается управление кораблем. После этого УДК передадут в состав ВМФ. Вертолетчики параллельно с моряками пройдут подготовку на береговых аэродромах с обязательной отработкой таких важных элементов как взлет и посадка на палубу. После сдачи корабля ВМФ их перебазируют непосредственно на УДК. Вместе с ними прибудут специалисты, отвечающие за обслуживание авиатехники.

В СССР были свои вертолетоносцы — противолодочные крейсеры «Москва», «Ленинград» и «Киев» проекта 1123 «Кондор». Несли на своем борту винтокрылые машины и тяжелые авианесущие крейсеры «Минск», «Киев», «Новороссийск» и «Баку» проекта 1143 «Кречет», а также «Адмирал Кузнецов». Накопленные при их эксплуатации знания обязательно будут учтены при формировании и подготовке экипажей новых кораблей, отметил эксперт.

Уроки французского

Также может пригодиться опыт подготовки команд для вертолетоносцев «Мистраль». Набор экипажей для первых двух кораблей данного типа начался осенью 2013 года. Кандидатов в них отбирали на конкурсной основе из лучших офицеров и матросов-контрактников. После укомплектования команды прошли первоначальную подготовку в Санкт-Петербурге, а затем отправились во Францию, чтобы лучше познакомиться с устройством вертолетоносцев.

Для их обучения Россия подписала контракт с французской компанией DCI, которая специализируется на обучении персонала для обслуживания и эксплуатации строящейся военной техники для иностранных заказчиков. Обучение россиян должно было вестись на французском языке с синхронным переводом на русский и продолжаться несколько месяцев.

Группа из четырёхсот членов экипажей прибыла в Сен-Назер в июне 2014 года на борту учебного корабля «Смольный». В сентябре и октябре один из построенных вертолетоносцев дважды выходил в море на10 суток с россиянами на борту.

После отказа Франции из-за санкций передать корабли России экипажи вернулись в Кронштадт в декабре 2014-го. Спустя еще полгода команды были расформированы из-за окончательного разрыва контракта с Парижем.

Засекреченный проект

Макет УДК проекта «Прибой» впервые представили в 2015-м. До конца прошлого года кораблестроители согласовывали его параметры и технические характеристики. В главкомате ВМФ отмечали, что при проектировании корабля не использовались наработки французских инженеров, создававших «Мистрали». Первоначально сообщалось, что новый УДК будет иметь водоизмещение 14 тыс. т, сможет развивать скорость до 20 узлов и нести на борту до восьми вертолётов и четыре катера.

Окончательно с обликом корабля и его характеристиками определились в конце 2019-го. По мере подготовки проекта они изменились. Запланированные к постройке корабли будут иметь водоизмещение уже 25 тыс. т и длину около 220 м. Такие габариты позволят УДК взять на борт до двадцати вертолётов и два усиленных батальона морской пехоты.

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Адмирал Кузнецов
Мистраль (Mistral)
Система наблюдения "Ратник"
Компании
Залив СЗ
Кронштадт
Проекты
1143 Кречет
Прибой УДК
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2 комментария
№1
03.07.2020 17:26
Цитата, q
главкомате ВМФ отмечали, что при проектировании корабля не использовались наработки французских инженеров, создававших «Мистрали»
тем не менее 23900 выглядит как несколько увеличенный мистраль, и это хорошо.
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№2
04.07.2020 00:56
Я встречал информацию, что их то ли на 9 мая, то ли на ещё какую-то дату в первой половине 20-го года должны были заложить. Сейчас говорят, что есть инфа о "подписании контракта". Кто знает, заложили таки их или нет и в каком варианте (а то опять же несколько версий гуляет)?
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