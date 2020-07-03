Новое соперничество сверхдержав между Пекином и Вашингтоном: Китай наращивает ядерный арсенал (The New York Times, США)

Белый дом предлагает Кремлю оказать совместное давление на Пекин с целью усадить его за стол переговоров по вопросам сдерживания производства и модернизации ядерных вооружений. При этом, отмечается в статье, существует риск, что Трамп может отказаться от продления договора о СНВ, если не добьется своего. Какие негативные последствия могут за этим наступить — читайте в статье.

Когда на прошлой неделе американские и российские переговорщики встретились в Вене обсудить продление СНВ, последнего действующего двустороннего договора о контроле над ядерными вооружениями, американские чиновники удивили своих коллег секретным брифингом о новых, пугающих ядерных возможностях - но не России, а Китая.

Эти данные в США еще не обнародованы - и даже малоизвестны Конгрессу. Но они - лишь одна из попыток убедить россиян поддержать Трампа в его стремлении добиться от Китая подключиться к новому договору СНВ, в котором ранее Пекин не участвовал. По ходу дела администрация изображает небольшой ядерный арсенал Китая - пока что он составляет пятую часть американского или российского, но постоянно растет - новой угрозой, противостоять которой Трампу и Путину предстоит вдвоем.

Как сообщают чиновники, новый переговорщик Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли (Marshall Billingslea) начал секретный брифинг с того, что назвал китайскую программу "ударным наращиванием арсенала" и "крайне тревожной попыткой" достичь паритета с гораздо бóльшими арсеналами США и России, которые накапливались десятилетиями.

Американский посыл прозвучал ясно: Трамп не собирается продлевать ни один крупный договор о контроле над вооружениями, пока к нему не присоединиться Китай - и есть риск, что если Трамп не добьется своего, он вообще откажется от нового СНВ. Срок действия договора истекает в феврале, всего через несколько недель после следующей президентской инаугурации.

Многие сторонние эксперты задаются вопросом, правда ли китайское наращивание - скорее потенциала, чем количества - столь быстрое и угрожающее, как утверждает администрация Трампа.

По словам высокопоставленного представителя администрации, информация о действиях Пекина остается засекреченной. При этом отмечается, что обмен такими данными для ядерных государств - далеко не неожиданность. Но в этом случае данные были переданы противнику, с которым у США ежедневный конфликт низкого уровня - включая кибератаки, проверочные вылеты военных самолетов и российскую агрессию на Украине. И это было до того, как появились сообщения о том, что подразделение российской военной разведки назначило награду за головы американских солдат и их союзников в Афганистане.

Американский чиновник заявил, что часть оценок в отношении Китая администрация попытается рассекретить и обнародовать.

Ядерное оружие внезапно превратилось в новую область разногласий между Трампом и президентом Китая Си Цзиньпином - и есть немало причин полагать, что даже если три сверхдержавы полномасштабную гонку вооружений еще не начали, то, судя по характеру переговоров, скоро начнут.

Русские предложили продлить договор СНВ на пять лет. Это можно сделать без одобрения Конгресса, но Трамп явно рассчитывает найти с Путиным общий язык в противостоянии с китайцами.

Вне всяких сомнений, китайцы совершенствуют свой арсенал и, возможно, переосмысливают идею о "минимальном сдерживании" - достаточном количестве вооружений, чтобы в случае нападения в ответ уничтожить города в России, Европе и США. Но у них имеется лишь 300 единиц ядерного оружия большой дальности - по сравнению с 1 тысячей 550 единиц, имеющихся у двух других сверхдержав по договору СНВ. Таким образом, говорят эксперты, есть реальная возможность, что на любых переговорах Пекин будет настаивать на праве увеличить свои ядерные силы в пять раз, прежде чем согласится на какие-либо ограничения. Пока что Китай заявил, что обсуждать какие-либо ограничения не заинтересован в принципе.

"Идея втянуть китайцев в это соглашение теоретически хороша. Но практически это невозможно", - заявил бывший министр обороны Роберт Гейтс (Robert Gates) в Центре стратегических и международных исследований.

"У китайцев нет никаких стимулов участвовать", - сказал Гейтс. Будучи директором ЦРУ, он критиковал Китай за продажу Ирану ракет, на которые могут быть установлены ядерные боеголовки. Если Трамп продолжит текущий курс, заявил Гейтс, он по сути приглашает Китай "создать гораздо больше ядерного оружия, чем, по нашим данным, у них имеется на настоящий момент, и тем самым достичь паритета с США".

Ядерное оружие - лишь один из множества вопросов, легших в центр противостояния Трампа с Китаем, наряду с торговыми сделками, прекращению студенческого обмена и глобальным развитием сети 5G.

Трамп не знаток ядерной истории, но в некотором смысле воспроизводит момент из 1960-х годов, когда Мао Цзэдун разрабатывал ядерное оружие. Администрация Линдона Джонсона какое-то время раздумывала, не пригласить ли Советы поучаствовать в совместном ударе по китайскому ядерному полигону на озере Лобнор, чтобы закрыть Пекину доступ в ядерный клуб. Но американцы от этой идеи отказались, сочтя ее слишком опасной. В апреле 1964 года Госдепартамент провел сверхсекретное исследование, с той поры рассекреченное, и заключил, что риск ядерного потенциала Китая "не оправдывает действий, которые повлекут за собой значительные политические издержки или высокие военные риски".

С китайским "минимальным сдерживанием" США прожили 56 лет.

Теперь же Биллингсли утверждает, что новые шаги, предпринимаемые на Лобноре - в сочетании с возросшими возможностями Китая в космосе и на море - снова ставят Америку под угрозу. Китайцы, что неудивительно, обвиняют США - дескать, это внимание американцев к противоракетной обороне вынуждает их создавать некую контрсилу новому ядерному оружию и ракетам.

"Если озабоченность Пекина останется без внимания, это будет способствовать активизации китайских усилий по модернизации ядерных сил и других стратегических возможностей", - написал недавно старший научный сотрудник Центра глобальной политики Карнеги-Цинхуа в Пекине Тон Чжао.

Возрожденный интерес к наращиванию ядерных арсеналов восходит к новому СНВ, который был принят десять лет назад в начале президентства Обамы. В качестве уступки за одобрение договора Сенатом президент Барак Обама согласился на многомиллиардную модернизацию американского ядерного комплекса, включая производственные мощности, которыми пренебрегали десятилетиями. В то же время вице-президент Джозеф Байден, предполагаемый противник Трампа на грядущих президентских выборах, заявил, что администрация попросит Сенат ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний - его подписал еще Билл Клинтон, но Сенат так и не одобрил.

Обама и Байден ратификации не добивались, понимая, что неизбежно проиграют. Тем не менее, последние четыре президента договор о запрещении ядерных испытаний неуклонно соблюдали. Это может прекратиться: Биллингсли подтвердил, что администрация Трампа обсудила снятие подписи с договора перспективу возобновления ядерных испытаний - они не проводились с 1992 года. Но при этом сказал, что сейчас в этом нет необходимости.

Во время холодной войны США провели больше ядерных испытаний чем весь остальной мир вместе взятый. За десятилетия ядерных экспериментов и более тысячи испытаний конструкторы изучили приемы сверхминиатюризации - и способы, как придать своим творениям колоссальную разрушительную силу. По сравнению с атомной бомбой, которая сравняла с землей Хиросиму, первая в США водородная бомба в 1954 году оказалась в тысячу раз мощнее.

Из-за этой истории многие ядерные эксперты теперь полагают, что если Трамп затеет новую волну глобальных испытаний, американские противники от этого только выиграют.

"Мы потеряем больше, чем выиграем", - заявил бывший директор Лос-Аламосской национальной лаборатории в Нью-Мексико, а ныне профессор Стэнфордского университета Зигфрид Хекер (Siegfried Hecker). Пекин, отметил он, провел всего 45 испытаний, и возобновление испытаний приветствовал бы - ради "усовершенствования или, возможно, диверсификации" своего арсенала, а это чревато лишь новыми рисками для безопасности США.

В последние годы активность на полигоне в пустыне Невада резко возросла. Идут буровые и строительные работы, устанавливается оборудование, завозятся новые рабочие и проводятся "докритические" испытания, чуть ниже порога ядерного взрыва.

Некоторые республиканцы годами призывали возобновить испытания и выделяли на это значительные средства. Один инструмент для испытания плутония, который сейчас готовится для комплекса в Неваде, обошелся в 800 миллионов долларов.

Сегодня республиканцы по-прежнему настаивают на обновлении и модернизации, в том числе полигона в Неваде. В этом месяце сенатор Том Коттон (Tom Cotton), республиканец из Арканзаса, предложил поправку к законопроекту об обороне, которая добавит минимум 10 миллионов долларов на "реализацию проектов, связанных с сокращением времени, необходимого для проведения ядерного испытания".

В недавнем письме Пентагону и министерству энергетики ведущие демократы назвали идею возобновить ядерные испытания "непостижимой", "близорукой" и "опасной".

Но Биллингсли считает, что убедил россиян задуматься о том, что происходит в Китае, а не в пустыне Невада. Во время встречи на прошлой неделе, просматривая секретные слайды, русские делали обширные пометки о наращивании китайской мощи. Биллингсли утверждает, что они хотят сесть и обсудить все подробнее в течение лета.

Но китайцев при этом присутствовать не будут.

Дэвид Сангер (David Sanger), Уильям Брод (William Broad)