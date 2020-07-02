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Дрон-амфибия сел на воду и выпустил подводного робота с камерой

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Гибридный аппарат для полета и подводного наблюдения
Гибридный аппарат для полета и подводного наблюдения.
Источник изображения: Aerial Robotics Lab Imperial College London / YouTube

Британские инженеры разработали гибридный аппарат для полета и подводного наблюдения. Он состоит из квадрокоптера, который может садиться на воду и выпускать робота, способного плавать под водой и в реальном времени передавать видео оператору. Робот соединен с дроном через кабель, поэтому затем дрон может поднять его обратно и улететь, рассказывают авторы статьи в IEEE Robotics and Automation Letters.

Существуют проекты гибридных дронов, способных перемещаться в воздухе, на воде и под ней. Их можно применять для исследования дна или для долгого выжидания под водой перед воздушной операцией. Проблема этих универсальных дронов заключается как раз в их универсальности: летящему в воздухе дрону не нужна гидроизоляция, а при плавании под водой ему приходится использовать предназначенные для работы в воздухе винты и тратить много энергии на перемещение своего тяжелого корпуса.

Инженеры под руководством Мирко Ковача (Mirko Kovac) из Имперского колледжа Лондона поступили иначе и создали гибрид, состоящий из двух роботов, каждый из которых хорошо приспособлен для своей среды. Основная его часть — это самодельный дрон с конструкцией квадрокоптера. На его опорах закреплено два больших, но легких блока, позволяющих дрону садиться на воду и не тонуть.



На нижней части корпуса дрона закреплена катушка с пятиметровым кабелем, на конце которого висит небольшой подводный робот. Он передвигается под водой, используя механизмы двух типов. Для изменения глубины на краю его жесткого герметичного корпуса есть выступающая полимерная мембрана в форме полусферы. Благодаря ей и воздушному насосу робот может менять объем этой полусферы и тем самым менять свою плавучесть. Для этого в кабеле с дрона помимо проводов есть воздушная трубка. Также у робота есть два отдельных насоса, которые выталкивают воду и позволяют ему двигаться и поворачивать. Кроме того, в роботе установлена камера со светодиодной подсветкой, микроконтроллер для управления и дифференциальный датчик давления для определения глубины.


Схема компонентов робота.
Источник: Diego Debruyn et al. / IEEE Robotics and Automation Letters, 2020

Испытания робота показали, что он может примерно за пять секунд менять глубину на заданную с точностью примерно 2-5 сантиметров и двигаться вперед со скоростью до 0,35 метра в секунду. Помимо этого инженеры успешно испытали всю связку на озере, несколько раз посадив дрон и опустив под воду робота.

Есть также проекты, в которых инженеры используют связку из дрона и наземного робота. В 2018 году китайские инженеры показали, что такая связка более эффективно исследует местность вокруг, а в 2019 японские инженеры создали пару из дрона и робота, в которой дрон залетает на возвышенность, закрепляет там трос, после чего по тросу туда же забирается и наземный робот.


Григорий Копиев

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Китай
Япония
Проекты
Робот
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