Запуск марсохода "Персеверанс" перенесли на два дня

Специалисты NASA объявили новую дату запуска миссии «Марс-2020» в космос, теперь он намечен на 22 июля 2020 года. Это связано с непредвиденной задержкой, возникшей во время операции установки марсохода под обтекатель ракеты-носителя, сообщается на сайте NASA.

В рамках новой исследовательской программы NASA «Марс-2020» в феврале 2021 года в кратере Езеро должен высадиться марсоход «Персеверанс», который будет искать признаки существования в прошлом микробиологических форм жизни на планете, изучит геологию и климат, а также соберет пробы грунта для последующей доставки на Землю. Кроме того, ровер доставит на поверхность планеты дрон Mars Helicopter, микрочип с записанными на нем именами десяти миллионов людей, а также памятную табличку в честь медиков Земли, борющихся с пандемией коронавируса.

Ранее специалисты из Космического центра Кеннеди соединили полностью собранный марсоход и дрон с системой EDLS (Entry, Descent, and Landing System), задача которой заключается в обеспечении безопасного спуска ровера в атмосфере Марса и его высадке на планету. Она включает в себя тепловой щит, парашюты и «Небесный кран».

22 июня готовую систему с ровером объединили с головным обтекателем ракеты-носителя Atlas V 541, но возникла задержка из-за нарушения чистоты в помещениях, где ведутся работы (других подробностей не сообщается). Из-за этого было решено перенести время запуска ровера в космос на 13:35 по Всемирному времени 22 июля 2020 года.

Сам пуск будет производиться со стартового комплекса SLC-41 базы ВВС США на мысе Канаверал, где сейчас проходят заключительные операции по подготовке ракеты-носителя. При других задержках запуск можно будет переносить вплоть до 5 августа 2020 года, однако если «Персерверанс» не запустят до этой даты, то старт ракеты перенесут сразу на 2022 год.

Сейчас на Марсе работает марсоход «Кьюриосити», в жизни которого может поучаствовать любой желающий, усовершенствовав его алгоритм автоматического распознавания местности.

Александр Войтюк