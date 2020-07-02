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Китайцы создадут импульсный электромагнитный излучатель для гиперзвукового планера

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Испытания китайских гиперзвуковых планеров сбросом со стратостата
Испытания китайских гиперзвуковых планеров сбросом со стратостата.
Источник изображения: dafeng cao / Twitter

Китайские разработчики приступили к разработке импульсного электромагнитного излучателя, который будет устанавливаться на перспективные гиперзвуковые планеры. Об этом, как пишет Washington Times, в своем докладе написал директор рабочей группы по электромагнитным вооружениям Агентства национальной безопасности США и Министерства внутренней безопасности Питер Прай. Подробности о китайской разработке не уточняются.

Электромагнитное оружие, если описывать его упрощенно, представляет собой мощный магнетрон, излучающий микроволны. По силе воздействия на электронику он сопоставим с атмосферным атомным взрывом, однако, в отличие от последнего, локально выводит из строя электронику, если она не была специально защищена от подобного воздействия. Подробнее о существующих образцах электромагнитного оружия читайте в нашем материале «Приходя, гасите свет».

По оценке Прая, размещение электромагнитных излучателей позволит Китаю поражать электронные цели на большом расстоянии. Сам излучатель будет достаточно мощным, чтобы выводить из строя или временно останавливать функционирование электронных приборов на значительной территории. Потенциальным носителем нового излучателя станет гиперзвуковой планер DF-ZF, разработкой которого китайские предприятия занимаются на протяжении последних полутора десятилетий.

Про китайский гиперзвуковой планер DF-ZF известно немного. За последние несколько лет в сети появлялось несколько рендеров и рисунков предположительного внешнего вида боеприпаса, включая конический аппарат с хвостовыми стабилизаторами и аппарат имеющий самолетный планер с дельтавидным крылом. По неподтвержденной информации, DF-ZF представляет собой планер, способный разгоняться до гиперзвуковой скорости ракетой-носителем, а затем уже планировать к цели на скорости от пяти до десяти чисел Маха (6,2-12,3 тысячи километров в час).

Технические подробности о планере засекречены. Вероятно он, помимо прочего, сможет нести ядерную боевую часть. Испытания DF-ZF проводятся Китаем с 2014 года. Предположительно, запуск аппарата может производиться при помощи баллистических ракет семейства DF-21 с дальностью полета от 1,2 до 1,9 тысячи километров и DF-31 с дальностью от восьми до 12 тысяч километров.

В мае прошлого года стало известно, что ВВС США приняли на вооружение крылатые ракеты с импульсными электромагнитными излучателями. Американские военные уже получили по меньшей мере 20 новых ракет, носителями которых стали стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress. Новое оружие разработано в рамках проекта CHAMP. Исследовательская лаборатория ВВС США завершила разработку импульсного электромагнитного оружия по проекту CHAMP в 2015 году. В проекте принимали участие американские компании Boeing, Raytheon и Lockheed Martin.


Василий Сычёв

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
B-52
DF-21
Компании
Boeing
Lockheed-Martin
Raytheon
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
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