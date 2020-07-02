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РИА Новости

Для разных задач. Названы отличия автомата А-545 от автомата Калашникова

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Автомат А-545
Автомат А-545.
Источник изображения: CC BY-SA 4.0 / Vitaly V. Kuzmin / 5.45mm assault rifle A-545

Россия приступила к производству 5,45-миллиметрового автомата А-545 , созданного для экипировки "Ратник". В эфире радио Sputnik военный эксперт, капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин рассказал подробности об автомате, поступившем в производство.

На Заводе имени Дегтярева началось производство 5,45-миллиметрового автомата А-545 (индекс 6П67), пишет РИА Новости. Его называют конкурентом АК-12.

Военный эксперт, капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин в интервью радио Sputnik уточнил преимущества нового автомата.

"Армия выбирает тот автомат, который к данному подразделению больше подходит. Вот что такое 545? Это более мелкий калибр, чем 762. У нас очень много патронов на 545, потому что именно этот калибр стал популярным во время афганской войны. Он очень удобен, легкие патроны, можно больше взять и так далее. Есть разные задачи, а для разных задач подходят разные автоматы", – сказал Дмитрий Литовкин.

Также военный эксперт назвал основное отличие автомата А-545 от автомата Калашникова.

"Еще один момент. Дело в том, что автомат, про который мы говорим, это автомат с более высокой точностью стрельбы, в отличие от автомата Калашникова. У автомата Калашникова достаточно большая отдача и у него точность стрельбы примерно в 5 сантиметров. А этот автомат погашает первую отдачу и первые две пули могут идти в диаметр 3 сантиметра. Ну и так далее. Поэтому, еще раз повторюсь, для различных задач должно быть различное оружие", – сказал военный эксперт.
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Страны
Афганистан
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
АК-12
АК-74 "Калашников"
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Компании
ЗиД
Концерн Калашников
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